Hasiči v Dobřenicích začali likvidovat chov kachen s ptačí chřipkou

ČTK Redakce

V Dobřenicích na Hradecku hasiči s veterináři ráno začali likvidovat chov kachen s ptačí chřipkou. Utratí 23.000 kachen. Zlikvidují i vejce. ČTK to řekla mluvčí krajských hasičů Martina Götzová. Hasiči předpokládají, že by mohli být hotoví do sobotního večera.

Hasiči v Dobřenicích na Hradecku začali likvidovat chov kachen s ptačí chřipkou | Foto: HZS KHK