Z poslední doby ho diváci znají hlavně z reklamy na jednu z českých bank, případně z jeho působení v seriálu Modrý kód. V současné době na tom není dvakrát nejlépe, a tak se rozhodl vypomáhat v nemocnici ve Vrchlabí.

Umělci, kteří jsou zaměstnanci městských, státních, případně krajských divadel sice dál pobírají mzdu, ne tak ti, kteří hostují, nebo jsou zaměstnanci divadel soukromých. V prvním případě, když nehrají, neobdrží honorář. V případě druhém čelí snižování mzdy, nuceným dovoleným a dalším trablům, spojeným s ekonomickými dopady pandemie a vládních opatření.

Ani pro Měcháčka není období pandemie jednoduché. Jak obvykle říká, sám se sice má lépe než někteří jeho kolegové z branže, ale úspory, které si vydělal z podle jeho slov „nejlepší brigády na světě“, tedy reklamy na bankovní dům, mu už došly. „Původně jsme šetřili na vlastní chalupu, ale ta bude muset počkat. Teď bydlím na půjčené chalupě v Krkonoších. Taky se mi narodily děti, tak to beru trochu jako otcovskou dovolenou. Nakonec jsem po dvou měsících zasněžené rodičovské v Krkonoších šel na brigádu do nemocnice,“ vylíčil.

Normálně hostuje v různých divadlech, třeba v Činoherním studiu rodného Ústí nad Labem. To má sice v souboru celkem jedenáct herců v angažmá, ale s desítkami dalších spolupracuje takzvaně na smlouvy. „Tito umělci na volné noze jsou teď bez příjmů,“ poznamenal ředitel divadla Jiří Antonín Trnka.



Tomáš Měcháček mimo jiné patří i ke členům mezinárodního divadelního spolku New International Encounter. Měli hrát v Norsku, Anglii a jinde, ale teď se nic neděje. „Většina představení se odkládá na příští rok. Což představuje problémy nejen pro umělce, ale i pro poskytovatele grantů, jelikož není jak vykázat činnost, na kterou byl grant přidělen. Díky té brigádě mě potíže netrefily tak silně, ale po vystoupeních se mi stýská,“ přiblížil herec.



V nemocnici ve Vrchlabí ho prý zaučili jen krátce a pak hned začal pracovat „naostro“. Člověk prý musí jen překousnout ten první nápor a pak to už jde. „Už po hodině jsem přebaloval zadky. Mám to v ruce, vytrénovaly mě naše dvě malé děti. Před lety jsem také rozcvičoval babičku a staral se o ni. Dojížděl jsem kvůli ní do ústecké nemocnice následné péče v Ryjicích,“ zavzpomínal.

Podobné starosti jako mezinárodní soubor, ve kterém Měcháček účinkuje, řeší i Severočeské divadlo v Ústí nad Labem. S napětím sleduje, zda například bude moci jet v červnu na několikadenní zájezd do německého Furthu s Verdiho operou Aida. Na přelomu září a října je scéna pozvaná s operou La Traviata do rakouského Villachu. Stranou nezůstává ani domovina.

„Z řady open air představení jmenujme Bizetovu Carmen 22. května v Žatci a Smetanovu Libuši 3. září na Střekově s Evou Urbanovou v titulní roli. Jinak ovšem pro naše příznivce máme připraveny průběžně další on-line koncerty,“ dodal namátkou z repertoáru ředitel divadla Miloš Formáček.