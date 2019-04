Silný vítr vyřadil z provozu horní úsek lanovky na Sněžku. Nepojede celý den

Horní úsek lanovky na Sněžku se dnes kvůli silnému větru nerozjel. Mimo provoz by měl zůstat celý den a možná i zítra. Z Růžové hory to je na vrchol Sněžky pěšky asi 2,5 kilometru. Spodní úsek lanovky z Pece na Růžovou horu je v provozu. Vyplynulo to z vyjádření náčelníka lanovky Jiřího Martince.

Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Aktuální informace o provozu lanové dráhy jsou na webu, situace se může změnit. "Jsem mimo signál. Na Sněžce (dosahuje vítr rychlosti) asi 70 až 80 km/hod. Foukat bude celý den i zítra," napsal ČTK v SMS zprávě Martinec. Květen velká vedra nepřinese. Teploty nepřesáhnou dvacet stupňů Přečíst článek › Na Sněžce byla ráno mlha, minus dva stupně Celsia, pocitová teplota minus 5,5 stupně Celsia. Podle meteorologů by dnes mělo být na hřebenech Krkonoš zataženo, ojediněle přeháňky a teploty těsně nad nulou. Nejvyšší denní teploty v Královéhradeckém kraji se budou pohybovat mezi 12 až 15 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem šesti. V pondělí by mělo pršet, v nejvyšších partiích Krkonoš sněžit. Nejextrémnější kabinová lanovka Lanovku na Sněžku tvoří dva úseky, Pec pod Sněžkou - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka. Celková délka lanové dráhy je asi 3,5 kilometru. Z hlediska převýšení a počasí jde v ČR o nejextrémnější kabinovou lanovku. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů. První úsek má převýšení asi 510 metrů, druhý 260 metrů. Na hřebenech Krkonoš je stále okolo jednoho metru sněhu a platí první stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Na jižních a slunných svazích sníh leží už pouze ve žlabech, terénních prohlubních a místech převějí. Sněhová pokrývka je mokrá, ve spodních vrstvách je sníh až mokrý, podmáčený. V lavinových katastrech, ke kterým patří také Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý nebo Modrý důl, hrozí laviny malých nebo středních rozměrů, které se zastaví většinou ještě na svahu. V Česku padaly teplotní rekordy. Největší horko bylo v Dobřichovicích Přečíst článek ›

Autor: ČTK