V sobotu 25. července začali silničáři s opravou povrchu vozovky na frekventovaném Gočárově okruhu v Hradci Králové. Nejprve pracovali na úseku od hobbymarketu OBI ke křižovatce Tesla, poté i na úseku od Tesly k Orlickému mostu.

Hned v první pracovní den oprav, v pondělí 27. července, kvůli částečné uzavírce doprava na okruhu naprosto zkolabovala a zejména řidiče nákladních aut čekalo více než hodinové zdržení. V dalších týdnech se dopravní situace ve městě stabilizovala, kolony v dopravní špičce však byly i tak poslední měsíc každodenním chlebem řidičů.

Nyní jsou omezení u konce. V některých médiích se během srpna sice objevily zprávy, že omezení pro řidiče potrvají i několik měsíců, zhotovitel však počítal s koncem omezení už na začátku září. „Podle smlouvy máme čas do konce září, ale rádi bychom vyšli řidičům vstříc a termín plného zprůjezdnění zkrátili, v harmonogramu máme termín 4. září. Ten platí za předpokladu bezproblémového průběhu výstavby,“ řekla Deníku koncem července mluvčí společnosti M-Silnice Irena Bubeníková. A bezproblémový průběh podle všeho opravdu nastal. Silničáři sice budou ještě pokračovat v dokončovacích pracích, ty už by ale neměly znamenat žádná omezení pro řidiče.

Společně s koncem prázdnin skončila na Hradecku velká část prací na silnicích, která způsobovala dopravní omezení. Město během prázdnin opravilo vozovku například v ulicích Jana Masaryka, Divišově, Nezvalově nebo na Pražské třídě.

Opravy silnic potrvají až do října

Skončit měla původně i uzavírka na silnici mezi Hradcem Králové a Stěžerami. Hradecký magistrát ale původní povolení prodloužil až do poloviny listopadu. Úpravy silnice souvisejí s výstavbou dálnice D11, která ji bude křížit. Kvůli dálnici dál platí i omezení na hlavním tahu z Hradce na Jičín.

Největší problémy v dopravě kolem krajského města čekají v nejbližší době řidiče na silnici I/33 mezi Hradcem a Jaroměří. V úseku mezi Předměřicemi a Lochenicemi už silničáři začali pracovat na konci srpna, zatím je však zachován obousměrný provoz. To se však změní 14. září. Následující tři týdny budou muset řidiči počítat s větším zdržením, protože v asi půl kilometru dlouhém úseku bude doprava vedena pouze kyvadlově.

Další problémy zažívají řidiči v posledních dnech v Klenicích, přes které vede hlavní tah I/35 z Hradce na Jičín. Tento týden tam řidiči čekali někdy i dlouhé desítky minut. Pouze kyvadlový provoz zde bude kvůli opravě vozovky fungovat až do posledního října. Stejný den by mělo skončit i další omezení na silnici I/35 o několik kilometrů dál ve směru na Jičín. V Hořicích by po rok a půl dlouhých pracích měli otevřít nový silniční most za čtvrt miliardy korun, skončí tak objížďka přes město.

Obchvat Opočna čeká na znovuotevření



Mezi nejvýznamnější letošní silniční stavby bezpochyby patří také severní obchvat Opočna. Ten byl slavnostně otevřen 11. srpna, jenže řidiči se po něm mohli svést jen týden. Zjistilo se totiž, že Královéhradecký kraj více než dvoukilometrový úsek otevřel bez potřebného souhlasu stavebního úřadu v Dobrušce. Od 18. srpna je tak nový obchvat za 147 milionů korun pro řidiče uzavřený. Hejtman Jiří Štěpán z ČSSD a radní pro investice a majetek Václav Řehoř z ODS se za chybu omluvili. Všichni teď netrpělivě čekají, kdy úřad v Dobrušce povolení ke zkušebnímu provozu vydá.