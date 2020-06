Zásluhou hradeckých záchranářů se stala Česká republika třetí zemí v Evropě a pátou na světě, ve které letečtí záchranáři využívají podávání plné krve pacientům přímo na místě nehod a během transportu do nemocnice. Díky unikátnímu projektu s názvem Rabbit 2 dokážou záchranáři léčit masivní krvácení u pacientů už v přednemocniční péči.

Když jde o život

Transfuzní přípravky začali hradečtí záchranáři pacientům s těžkým úrazem a masivním krvácením podávat jako první v Česku už před dvěma lety. „Za tu dobu jsme je podali 60 pacientům. Jde o nejtěžší případy, kdy máme velké obavy, abychom je vůbec dokázali dopravit do nemocnice,“ vysvětlil vedoucí lékař leteckých záchranářů v Královéhradeckém kraji Anatolij Truhlář. Po dvou letech záchranáři projekt posouvají ještě dál. Místo krevní plazmy a červených krvinek nyní začínají používat tzv. plnou krev. Pacienti díky plné krvi nově dostanou všechny tři složky, které při masivním krvácení potřebují - tedy červené krvinky, krevní plazmu a krevní destičky.

Krev, kterou záchranáři mají připravenou ve speciálním boxu na palubě vrtulníku, musí být vhodná pro všechny pacienty. Dárci tak musí být pečlivě vybíráni. „Musí mít krevní skupinu 0 a plazmu, která neobsahuje protilátky proti krevní skupině A a B,“ vysvětlil primář transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK) Vít Řeháček. Jeho oddělení každý den dodává do vrtulníku dvě nové jednotky krve. Jde o celkem 900 mililitrů. Pokud krev letečtí záchranáři v daný den nevyužijí, mohou ji následně lékaři podat krvácejícím pacientům v nemocnici. Podat transfuzi přímo v terénu musí záchranáři v průměru jednou za 12 dní. „V zimě to není tak časté. Naopak na jaře a v létě, kdy začne sezona dopravních nehod, je ta četnost větší,“ řekl Truhlář. Plnou krev v přednemocniční péči doposud využívají jen v USA, Izraeli, Švédsku a Norsku. „Nejde ale o žádný experiment. Že to funguje, je zcela jednoznačné. A že to můžeme používat u nás, je úžasné,“ dodal Jaromír Kočí z oddělení urgentní medicíny FNHK.

Nejčastěji za poslední dva roky byly příčinou úrazů vyžadujících podání transfuze ve vrtulníku dopravní nehody. Vůbec nejčastěji letečtí záchranáři využili transfuzi u pacientů se zlomeninou pánve.

Jedním z nich byl i Tomáš Matoušek, který na Pardubicku těžce havaroval na motorce a trpěl mimo jiné masivním vnitřním i vnějším krvácením. Záchranáři mu přímo na místě podali transfuzi. „Zachránili mi tím život,“ poděkoval jim včera mladý muž, který, díky zásahu přežil bez následků. Na pondělní tiskovou konferenci přijel v dobré náladě opět na motorce.