Tři roky spolu v kancelářích SŽ soupeřil Královéhradecký a Liberecký kraj o to, kudy povede nová vysokorychlostní železnice, která spojí Českou republiku s Polskem a vlaky by po ní jezdily rychlostí kolem 300 kilometrů v hodině.

Nakonec se mohou radovat zástupci východních Čech. SŽ již vypsala soutěž na studii proveditelnosti, kde by trasa nového vlaku měla z Prahy vést přes Hradec Králové podél dálnice D11 a pokračovat dál do Trutnova a k polským hranicím. Konečnou zastávkou vlaku má být polská Vratislav. Studie proveditelnosti má ukázat detailnější trasování na českém území a říct, zda se investice, kde se počítá s výší od 86 do 152 miliard korun, vyplatí.

Plán na vysokorychlostní spojení do dolnoslezského hlavního města, který schválila v květnu 2017 vláda, je označován jako trať RS5. Délka trasy na českém území je kolem 160 kilometrů. Vítěz soutěže na studii proveditelnosti bude mít na její zpracování 18 měsíců. V nich má například posoudit, na jakou rychlost by se vyplatilo trať postavit. Také se neví, kdy by se ze stavbou mohlo začít. Podle předchozích odhadech se mluvilo o letech 2035 až 2040.

Zpráva o možné výstavbě vysokorychlostní tratě přes Hradec Králové potěšila i místní politiky. „Je to úplně fantastická zpráva. O toto jsme se nesnažili jen my, ale i naši předchůdci. Když to však řeknu za naše vedení, tak jsem o tom debatovali již s bývalým ministrem dopravy Danem Ťokem, kde jsme vyjádřili obrovskou chuť, aby to tudy vedlo. A také jsme poté na tom pracovali,“ nechal se slyšet primátor města Alexandr Hrabálek a s nadsázkou dodal, že pokud se skutečně rychlodráha postaví, napraví se křivdy z minulosti:

„O tento železniční uzel jsme přišli někdy na konci devatenáctého století, kdy naši radní za Rakouska-Uherska rozhodli, že tu železnici nechtějí a nás ten uzel minul a skončil v Pardubicích. Takže to beru jako nápravu chyb z minulosti.“ Přípravu projektu přivítal i hradecký senátor Jan Holásek:

„Není potřeba uvádět, že vysokorychlostní vlakové spojení Hradce Králové a celých východních Čech s Prahou a Polskem by Hradci Králové velmi prospělo. Pro tuto variantu se nabízí celá řada důvodů, od obsloužení většího počtu obyvatelstva v hradecko–pardubické aglomeraci a celých východních Čechách, včetně rekreačních oblastí Krkonoš a Orlických hor, napojení na stávající železniční infrastrukturu, až po historické propojení Čech a Polska, a určitě se najdou i další.“