Liberecko – Jedinečnou příležitost mají milovníci fotografického umění. I lidé ze Semilska mohou až do 31. prosince zhlédnout nevšední výstavu fotografií Silvie Lintimerové, kterou nazvala Buterfly. Expozice je umístěna v restauraci Autentica (bývalé Ambiente) v liberecké Sokolské ulici.

Hejtman Libereckého kraje Martin Púta na vernisáži fotografií autorky Silvie Lintimerové. | Foto: Jiří Langer

Buďme tím, čím chceme, říká motto výstavy a vystihuje tak přesně duch expozice jednatřiceti fotografií.

„Původně jsme chtěla vyfotit motýla poněkud jinak. Vzal tak na sebe podobu mouchy na tyčince másla (butter= máslo, fly = moucha). Pak už to šlo i u ostatních podobně, ať to byl sněhulák, mořská panna, Einstein nebo Střihoruký Edward," prozradila autorka.

„Mnozí z téměř dvou stovek hostů vernisáže přišli nalíčeni tak, jak byli vyfotografováni. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta, jeden z výrazných modelů, však přišel v civilu, a tak jej mnozí na fotografii Alchymista hned nepoznali," informoval mluvčí Libereckého kraje Jiří Langer.

„Byla to velmi zajímavá zkušenost, jak se člověk může převtělit a změnit k nepoznání," řekl s úsměvem hejtman, kterého v ateliéru Silvie fotografovala sotva čtyři dny před premiérou. „Fotografie budou krášlit Autenticu a nabízet se k zhlédnutí do konce roku, neboť vystavené fotografie jsou nabízeny k prodeji, stejně jako katalog, který výstavu doprovází," přiblížil Jiří Langer. Z Liberce Buterfly odletí postupně do Teplic a pak do Prahy.