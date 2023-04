Ještě v pátek 24. března starosta Jaroměře Jan Borůvka neměl o rušení poštovních poboček žádné bližší zprávy. Podle svých slov věděl pouze to, že se "něco chystá" a doufal, že se to dvanáctitisícového města nedotkne. Nyní už může říci, že na něj ministerstvo vnitra nezapomnělo. Ovšem z mailové korespondence moudrý rozhodně není.

„Dostal jsem přípis od ministra Víta Rakušana, že se chystá jakási restrukturalizace. Píše, že se budou pobočky rušit, ale seznam prý ještě není daný. V další části je opět zmínka o seznamu, ale odlišná, je to trochu zmatené. V první fázi píše, že není stanované, koho se to bude týkat, v té závěrečné, že ten seznam existuje. Trochu jsem se v tom ztratil,“ popisuje Borůvka a po otázce, zda je v kontaktu s dalšími starosty se vrací k mailu od ministra.

„V kontaktu s nimi nejsem, počkám, s čím se na nás ministerstvo obrátí oficiálně. Nedává to smysl a nikam jsme se neposunuli,“ opakuje momentální postoj.

Nyní je jasná jen jedna věc. Český telekomunikační úřad navrhuje od července zrušit asi 300 poboček pošty po celé republice. Nyní se čeká na rozhodnutí vlády.

ANKETA: Chyběla by vám pobočka České pošty, pokud by u vás byla zrušena?

Klienti i zaměstnanci České pošty se mohou spolehnout alespoň na to, že redukce sítě poboček se nebude týkat malých obcí. „Pošta rozhodně z obcí odcházet nebude. Naopak transfomace a částečná redukce ve velkých městech nám umožní pobočky na venkově zachovat. V obcích a městečkách, kde mají jen jednu poštu, se pobočky rozhodně rušit nebudou,“ ubezpečuje ministr vnitra a první místopředseda vlády Vít Rakušan.

Navzdory jeho tvrzení se řada lidí obavá o osud filiálek v okrajových částech větších měst, které mnohdy svou velikostí, charakterem i dostupností vesnice připomínají.

"Je to obrovský malér," říká starosta Náchoda

Na to upozorňuje například i náchodský starosta Jan Birke. Každá ze tří poboček ve městě s 19 tisíci obyvateli je podle něho těžko nahraditelná. „Je to obrovský malér. Chápu, že je to nějaká ekonomická stabilizace, ale mělo by se projednat i se starosty, kterých se to týká. Tři pošty v Náchodě jsou tak akorát, dvě už by byly nedostatečné. Lidé by museli jezdit na druhý konec města. Žádný starosta s tím nemůže souhlasit,“ rozčiluje se Birke.

Jedna z náchodských pošt je v samém centru města na Masarykově náměstí. Jako jediná bývá otevřená i v sobotu. Nával tu uplynulý první víkendový den nebyl, ale zákazníci se čile střídali.

„Jsou lidé, kteří poštu potřebují pořád. Každý nemá internetové bankovnictví, hlavně starší lidé chodí se složenkami, posílají balíčky. Bez pošty se někteří zkrátka neobejdou,“ uvažuje prodavačka Alena Hejzlarová z prodejny Potraviny U Pošty přímo sousedící s pobočkou.

„Už teď bývá na poště často plno. Myslím si, že by u nás určitě hodně scházela,“ přidává se o pár metrů dále důchodkyně Zdena Voborníková.

Březhradská pobočka zůstane?

Březhrad je městská část Hradce Králové vzdálená zhruba tři kilometry jižně od nejbližší zástavby krajského města, vyjma mohutné obchodní a skladištní zóny. Zároveň leží na pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje, který začíná bezprostředně za hranicí katastru. Když se v pondělí ve 13 hodin otevírá tamní poštovní pobočka, záhy se z několika směrů začínají sjíždět lidé na kole, pěšky i auty. Pohovořit si s úřednicí za přepážkou je pro redaktora Deníku nemožné, fronta nemizí.

„Říkají, že vesnic se to týkat nebude, ale my tady máme poštu Hradec Králové číslo 22. Bojím se, aby se nás to netýkalo. Jsme tady většinou starší a dojíždět do města by bylo složité. Na poště si můžeme zařídit všechno, co potřebujeme. S manželem jsme o tom přemýšleli a došli k tomu, že bychom museli jezdit do Hradce do Kuklen nebo do Farářství, anebo až do Vysoké nad Labem,“ zvažuje Jaroslava Doležalová, která v Březhradě bydlí od svých sedmi let a na tamní poštu chodí celý život.

„Je pořád na stejném místě. Myslím si, že je tak vytížená, že by se nás to snad dotknout nemělo. Vozí sem i balíky objednané po internetu, lidé ji opravdu využívají,“ hájí březhradskou pobočku.

Jak to s filiálkou a dalšími hradeckými poštami bude, netuší ani primátorka Pavlína Springerová.

„Víme jen to, že rušení se nebude týkat obcí, kde je jen jediná pobočka. Hradci se tedy s největší pravděpodobností nějaké zrušení nevyhne. Ale kolika pošt se to bude týkat, to zatím nevíme. Bohužel nejspíš ani nedojde k projednání seznamu rušených poboček, abychom se jako samospráva s místní znalostí k návrhu mohli vyjádřit,“ lituje Springerová, která doufá, že se vývoj situace podaří alespoň částečně ovlivnit a komunikaci s Českou poštou navázat.

„Budeme to chtít projednat s komisemi místních samospráv a věřím, že pokud společně najdeme vhodnější alternativní řešení na území města, bude s námi o tom Česká pošta ještě ochotna diskutovat,“ navrhuje další postup hradecká primátorka.

Transformace České pošty? Změny budou stát přes osm miliard korun, řekl Rakušan

Kvůli navrhovanému červencovému rušení poboček pošt o práci přijde více 2 200 zaměstnanců.

„Z hlediska úřadů práce to v rámci republiky není zvlášť vysoké číslo. Propouštění navíc zřejmě nebude rovnoměrné, myslím si, že by se mělo týkat z velké části Prahy. Problém to může být v konkrétním regionu, ale z hlediska trhu práce jako celku je to zanedbatelné, zvláště pokud se to bude týkat velkých měst,“ konstatuje ředitel krajské pobočky úřadu práce v Hradci Králové Martin Horák. Přes obecný náhled na věc situaci nebagatelizuje.

„Je samozřejmě otázka, zda jsme schopni najít práci konkrétním žadatelům. To záleží na okolnostech. Samozřejmě se může stát, že někteří s tím budou mít problém,“ připouští.