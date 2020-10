/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Politikou téměř „nepolíben“ Jaromír Dědeček vedl letos na Královéhradecku hnutí ANO do voleb s jasným cílem. Minimálně zopakovat výsledek z minulého hlasování o složení krajského zastupitelstva. Ale zatímco v roce 2016 ANO volby opanovalo a získalo 13 mandátů, tak letos skončilo druhé za koalicí ODS, STAN a Východočeši. Jediné, co jej může těšit je, že získalo stejný počet mandátů, jako vítěz - 12. I přes druhé místo na pásce však Dědeček říká: „Chci být hejtmanem.“

Volební štáb hnutí ANO v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Ve volbách jste získali 22 procent hlasů. To je o půldruhého procenta méně, než získal vítěz. Přesto máte stejně mandátů. Co na výsledek voleb říkáte?

Z pohledu toho, jaké jsme měli před volbami preference, tak konečná čísla těmto preferencím odpovídají. A co se týče vítězné ODS, tak tam musíme brát potaz to, že to jsou vlastně tři subjekty v jednom.