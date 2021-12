Je krátce po setmění a za vraty areálu někdejšího zahradnictví mezí Labem a Metují stojí první nedočkavci. Přesně s úderem 17. hodiny prostorem začíná znít první koleda a do jejího rytmu začínají stromy, živý plot a stavení zářit tisíci a tisíci bílých světýlek. „Rozsvěcí se to samo, to řídí počítač. Otevírání vrat ale řídím já,“ namíří principál Boučkova loutkového divadla Roman Bedřich Bauer dálkové ovládání na vrata a do zahrady vchází první návštěvníci. Ježíškova kancelář zahajuje svou další směnu.

Všudypřítomné obcházení strašidla zdražování elektrické energie v rozhodnutí jestli rozsvěcet nebo ne u Bauerových nehrálo roli. A to i navzdory tomu, že ještě donedávna dodávala energii „vánočnímu“ domu Bohemia Energy. „Ano, byli jsme u nich. Co vám mám povídat… V současné době už jsme u nového dodavatele a věřím, že máme poměrně dobré podmínky,“ říká s tím, že spotřeba vánočního osvětlení celé zahrady v rodinném rozpočtu rozhodně žádný velký průvan neudělá. „Spotřeba těch žároviček je opravdu malá. Jeden den jsem to schválně měřil a jedno svícení od 17 hodin do jedné hodiny po půlnoci si vezme necelých 0,8 kilowat hodiny. To jsou nějaké čtyři koruny,“ usmívá se, že celá paráda má menší spotřebu než žehlička.

Vánoční stromky hajný prodává už 30 let. Vánoce pro něj začínají už zkraje září

18 000 žárovek

Na střeše svítí devítimetrová kometa a dům s přilehlým okolím osvěcuje celkem 25 světelných okruhů zhruba s 18 tisíci žárovkami. Ty svítí čistě jenom bíle v pravidelném intervalu se rozblikají do rytmu hudby. „Vše je řízené počítačem. Každou půlhodinu to zhasne a do rytmu koledy se to v různém pořadí rozsvěcí a bliká – je to taková bláznovina, ale mám to rád,“ dodává s upřesněním, že v celou hodinu hraje dlouhá koleda a o půle hraje kratší.

Již třetím rokem se na pozemku vánočně ozdobené usedlosti manželů Bauerových otevřela Ježíškova nebeská kancelář. Každý návštěvník zde má příležitost Ježíškovi adresovat své přání na nekonečně dlouhý dopisní papír.Zdroj: Deník/Jiří Špreňar

První kroky většiny návštěvníků míří k betlému v životní velikosti, který si manželé Bauerovi vyrábějí sami. „Letos přibyla žena s vánočkou a chlap s harmonikou,“ upozorňuje na dvě nové postavy. Vloni svůj první betlém prodali a po špatných zkušenostech s krádeží pokladničky a poničením postav byli rozhodnuti vánočně laděnou Ježíškovu základnu zrušit. Leč hlas lidu je přesvědčil a začali s výrobou nového betléma, který byl vloni komornější, ale letos už je opět početnější. „Slíbili jsme, že každý rok betlém rozšíříme o dvě figury. Zahrada je veliká, máme je kam stavět,“ říká Roman Bedřich Bauer a věnuje se dalším příchozím, kteří okukují Ježíškovu nebeskou kancelář. Vypadá trochu jako kadibudka, ve které je „stroj“ kde se z jedné role na druhou převíjí papír. „Vstoupíte a sem napíšete vzkaz, který by měl začínat slovy Milý Ježíšku,“ ukazuje na papír, který je namotaný na dřevěný buben. „Zazvoníte, aby andílci věděli, že jste napsal vzkaz Ježíškovi, a pak tady otočíte kolem a posunete tu roli papíru, aby další měl připravenou čistou plochu,“ demonstruje jak zařízení funguje.

FOTO: Rozkoš před napuštěním. Podívejte se, jak se budovalo "Východočeské moře"

Dětská přání

Na dopise přibývá dětskou rukou další přání - Lego, Dynotrax a Plyšák Tomík jsou přání, která jsou v silách Ježíška zařídit. Se splněním žádostí typu „Přál bych si 100% ženu plnou lásky“ to bude mít hlavní postava českých Vánoc zřejmě složitější…

Kolik metrů dopisu Ježíškovi návštěvníci napíšou nechce odhadovat. „Vloni to bylo zhruba 200 metrů. Na druhou stranu na soukromou zahradu to není až tak málo,“ říká Roman Bedřich Bauer, který spolu s manželkou Libuškou osvětlení instalují po částech asi pět dní. „Neděláme to proto, abychom měli rekordní počet žárovek, ale proto, že se nám to líbí. I když to možná vypadá divně, když jako zarytý ateista mám na zahradě betlém,“ dodává a přidává letošní postřeh ohledně návštěvnosti. „Lidí chodí zatím méně než v minulých letech. Nevím čím to je – jestli jsou už otrávení všemi těmi opatřeními… Fakt nevím. Ale zase ti, co sem přijdou, jsou spokojeni, že to tady stále držíme, protože jim to pomáhá navodit atmosféru Vánoc," dodává, že letos po letech rozsvěceli a bylo bílo. Sníh se tu stále drží, jsme mezi řekami tak je tu chladno. "Ale jestli vydrží do Vánoc…“ netuší.