Ochranný štít, rouška, dezinfekce, vybavené jako hygienici v první linii, otevřely kadeřnice v pondělí ráno po koranavirové odmlce své salóny napříč regionem.

Provozovnu otevřelo také kadeřnictví Wella v Jičíně. Kadeřnice pracovaly za štítem a v rouškách. | Foto: Deník/ Iva Kovářová

„Zvládala jsem to, horší to mají ženy, které chodí do práce,“ usmívá se seniorka Dana Kovářová pod klimatizérem. Je jednou z prvních zákaznic jičínského salónu Wella, který po dvouměsíční odmlce zahájil provoz. Paní Kovářová nechala barvu vlasů přírodě, jen vzala do ruky nůžky a přerostlou kštici pokrátila. Kadeřnice ještě prý zákrok nekomentovala.