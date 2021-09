V přepočtu na sto tisíc obyvatel je Královéhradecký kraj druhý nejproočkovanější v Česku. Dosud zde zdravotníci podali přes 310 tisíc dávek vakcín, očkovat se nechalo zhruba 66 procent lidí starších 16 let. V posledních týdnech jde také o kraj s nejmenším denním nárůstem nakaženým, nevyskytují se zde žádná velká ohniska nákazy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.