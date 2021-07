"Týdny před Miss Universe byly hodně hektické. Měla jsem spoustu zařizování ohledně celé soutěže, odletu a školy. Časový press na mě dolehl ještě víc, když jsem se dozvěděla, že musím odletět o 14 dní dřív, než bylo původně v plánu. USA nepovolovaly vstup cizincům z vybraných zemí přímo na jejich území, musela jsem tak strávit 14 dní mimo Evropu, konkrétně v Dominikánské republice. I když to bylo všechno zprvu hrozně narychlo a do Dominikánské republiky jsem letěla poprvé v životě, hrozně jsem si to celé užila. Teď už mám konečně i po zkouškách, do kterých jsem se vrhla hned po příletu, tak si konečně užívám volna a prázdnin.," svěřila se v rozhovoru pro Deník Klára Vavrušková.

Jakou cennou zkušenost jste si z Miss Universe přivezla? Bylo to něco jiného než na předchozí světové soutěži?

Obě soutěže, které jsem absolvovala, byly víceméně podobné. Přivezla jsem si spoustu zážitků a zkušeností. Obě tyto zkušenosti byly pro mě k nezaplacení a zároveň něco, co se mi naskytne jednou, nanejvýš dvakrát za život. Podívala jsem se na nová místa, poznala nové lidi a získala nové přátele.

Pocítila jste, že by panovala mezi adeptkami na titul rivalita?

Za sebe musím říct, že jsem se ani na jedné soutěži nesetkala s někým, kdo by si za tím vítězstvím tak tvrdě a bezmezně šel. Samozřejmě, že každá dívka chce vyhrát, ale vždy to bylo v rámci mezí a slušnosti. Vím, že spoustu jiných dívek by semnou nesouhlasilo, ale já měla vždy ostatní soutěžící skvělé a ráda na všechny vzpomínám.

Dostala jste nějaké pracovní nabídky?

Po soutěži mi nějaké pracovní nabídky přišly, za které jsem opravdu ráda. Doteď to bylo s modelingem a se vším okolo takové nijaké v době covidu. V nejbližší době mě můžete vidět třeba na přehlídkách Beaty Rajské, tak se moc těším.

Jak jste zvládala studium během covidu a jak moc zasáhl do Vašich plánů?

Studium během covidu bylo o mnoho složitější než normálně. Já studuji dentální hygienu, kde musíte chodit hlavně na praxe, ale to nešlo. Nicméně si myslím, že moje škola se s tím popasovala, jak nejlépe mohla, a my tak o tolik věcí nepřišli. Myslím, že jsme si všichni na tuto dobu zvykli a už to pro nás nebylo tak těžké jako na začátku. Teď už se postupně všechno vrací zpátky do normálu, tak věřím, že to bude příští rok ještě lepší. Jak už jsem říkala na začátku, já si na tuto dobu již zvykla a své plány tomu uzpůsobila.

Když už jsme u nich, co plánujete dál a máte ještě v souvislosti se soutěžemi krásy nějaké povinnosti?

Teď o prázdninách bych jela ráda někam na dovolenou, jak do zahraničí, tak po Česku. Ráda bych si užila léto s přítelem, kamarády a odpočinula si. Po prázdninách mám v plánu se věnovat hodně škole. Nicméně pokud mi přijdou nějaké zajímavé nabídky na práci, ráda je využiju.

Se soutěžemi krásy už tolik povinností nemám. S těmi zahraničními teďka už vůbec ne a ani se na další soutěže nechystám. Moje nejbližší akce v souvislosti se soutěží krásy bude předávání korunky nové vítězce u nás v Česku.

Vracíte se do Kostelce nad Orlicí? Nebo už je Vaším domovem Praha?

Mám ráda obě místa, ráda trávím čas jak v Kostelci, tak v Praze. Do Kostelce se ale vracím častěji a velmi ráda. Mám tu rodinu, přítele a kamarády, je to můj domov.