KOMENTÁŘ: Dokud se děti ve škole neučí Molotovovy koktejly, je to v pohodě

Jestli covidová pandemie prověřila charakter lidí, tak válka na Ukrajině a s ní spojený příliv uprchlíků ho odhalí dvojnásob. Člověk se nestačí divit, kolik reakcí vyvolala zpráva o volném vstupu uprchlíků do krytého bazénu v Litomyšli. „To jako vážně? To sem utekli na dovolenou? Nikomu nic nezávidím, ale co je moc… My do práce jezdíme skoro za dvojnásobnou cenu, abychom jim zaplatili nadstandardní služby,“ nadává v diskuzi Martina. Podobných názorů se sešlo vícero. Neuvěřitelné.

Asistenční centrum pomoci uprchlíkům. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Opravdu uprchlíkům, což jsou většinou maminky s dětmi, závidí, že mohou zadarmo do bazénu? Běženci nepřijeli na wellness, jak to někteří vnímají. Utíkají z války. Jejich děti viděly bombardování měst, mrtvé sousedy na ulici, xkrát slyšely sirény a běžely do krytu… Tak jak někomu může vadit, že na chvíli vypnou a odreagují se třeba právě v tom bazénu. Kdo z těch diskutujících si dokáže představit, že si sbalí tašku, vezme děti a utíká co cizí země, kde nikdy nebyl. V tu chvíli jde jen o jedno. Zachránit si život. Holý život. Přečtěte si: VIDEO: Ukrajinští myslivci střílí Rusy jako divočáky, říká sládek Váša z Poličky A my tady nadáváme, že nám o pár korun zdražili naftu? Dokud chodíme do práce, zajdeme si nakoupit a nemusíme několikrát za den utíkat do krytu, je to v pohodě. „Je potřeba si z každýho ho*na vzít nějaké pozitivum,“ říká na lavičce u kostela v Poličce Daniel Váša. Před pár dny se vrátil z ukrajinského Žitomiru do rodné Poličky. Jeho vyprávění je plné silných slov, ale to je realita. Není nutné ji nějak změkčovat. Jinak si možná lidi neuvědomí, jaké máme štěstí, že naše děti nemusí jako Vášova dcera ve škole míchat Molotovovy koktejly.