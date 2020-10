„Tak hejtmanem bude Červíček,“ řekla posluhovačka panu Švejkovi, jež si právě ruce mazal anticovidem. „Kterýho Červíčka máte na mysli paní Müllerová?" otázal se Švejk, nepřestávaje si vtírat lihovou tinkturu do rukou, "já znám dva Červíčky. Jednoho, ten kdysi řídil v Náchodě dopravu a pak se zázrakem stal policejním prezidentem, a potom ještě jednoho, kerý na mě zíral před volbami z billboardů jako Napoleon.

Martin Červíček (Občanská demokratická strana + STAN + Východočeši), 48 let | Foto: archiv

To je ten, co taky má zajímavou a rychlou politickou kariéru. A voba to asi budou šíbři.“ „Tak to je přesně von,“ odtušila paní Müllerová, když pan Švejk začal hledat životopis toho šíbra na Wikipedia Zeitung.