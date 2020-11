Už v příštím roce chtěla královédvorská radnice začít s budováním chodníku až do Žirče či opravou Tyršova koupaliště. Podle starosty tohoto patnáctitisícového města Jana Jarolíma (ANO) však poté, co sněmovnou prošla novela daňového balíčku, který podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) připraví veřejné rozpočty o 130 miliard korun, kdy obce přijdou minimálně o 22 miliard a kraje o téměř 8 miliard, bude muset některé investiční akce rozfázovat tak, aby je město ufinancovalo.

„Jsme postaveni před hotovou vět a budeme se s tím muset poprat. Bohužel to však není první zásek do plánovaného rozpočtu pro příští rok. Již před časem jsem upozorňoval, že snížení daně, které je způsobeno zrušením superhrubé mzdy, bude znamenat velký výpadek financí pro města a kraje,“ řekl Jan Jarolím jehož Dvůr Králové nad Labem ročně hospodaří přibližně se 480 miliony korun.

Podle Jarolíma se nyní budou muset všechny radnice uskromnit.

„Zatím tedy nemáme přesně propočítáno, o kolik peněz přijdeme, ale rozhodně to nebude málo. A také vím, že to není první nucený škrt v plánovaném rozpočtu. Po covidu je to tak další zářez, který jsme zatím vyřešili tak, že u spousty akcí, abychom je nemusely rušit, půjdeme cestou etapizace. A snad ten výpadek nebude tak velký, abychom plánované akce nemuseli posouvat na další roky.“

Podle místostarosty sedmitisícové Dobrušky Miroslava Sixty (SNK - VPVRD ) však „daňový“ výpadek nebude mít na další rozpočty příliš velký vliv:

„Ročně hospodaříme zhruba s 200 miliony korun a zatím máme spočítáno, že tato novinka nám z něj ukrojí přibližně čtyři miliony. A to není zase tak zásadní suma. Ale jistě i tyto peníze budou chybět, avšak zatím neplánujeme zrušení či přesunutí naplánovaných investičních akcí.“

Peníze budou chybět i východočeské metropoli Hradci Králové.

„Jakékoli snížení příjmové části rozpočtu města samozřejmě nemohu z funkce primátora hodnotit pozitivně. Samozřejmě je dobře, že lidé na daních ušetří a budou moci více utratit, pro náš rozpočet to ale bude mít jistě v konečném součtu negativní dopad. Pevně věřím, že vláda již má připravený, nebo přichystá nějaký mechanismus, kterým tento pokles daňových příjmů bude obecním a krajským samosprávám kompenzovat,“ informoval primátor Hradce Alexandr Hrabálek (ODS), který však zatím nechce předjímat, jaký bude mít tento výpadek vliv na připravované akce:

„V tuto chvíli je předčasné přesně kvantifikovat dopad tohoto opatření na náš rozpočet. Snížení daňových příjmů však může mít dalekosáhlé důsledky v investiční činnosti města. Sice máme slíbené dotace z evropských fondů, ale nebudeme-li mít prostředky na kofinancování těchto projektů, dostaneme se do slepé uličky.“

Královéhradecký hejtman Martin Červíček (ODS) míní, že kraj ročně přijde o 700 milionů korun.

„Při sestavování krajského rozpočtu jsme předpokládali pokles příjmů v řádu 10 procent, tedy zhruba 500 milionů korun. Schválený daňový balíček pro nás znamená další snížení příjmů – podle našich odhadů tak může propad příjmů v celkovém objemu rozpočtu znamenat až 700 milionů korun,“ řekl královéhradecký hejtman, který však na druhou stranu chápe princip snižování daní:

„Souhlasím, že je správné nechat peníze lidem. Je to daleko efektivnější přístup, než když co nejvíce vybíráte a pak to často i nepříliš smysluplně přerozdělujete. Na druhou stranu nejsem nadšený, že tento krok přichází ve chvíli, kdy se krize způsobená epidemií koronaviru projevuje v ekonomice, a tudíž má vliv i na veřejné rozpočty. A hlavně, když se řekne A, musí se říct také B. Má vláda promyšlené, jaké dopady to bude mít na rozpočty krajů a obcí? Jsou připravena konkrétní řešení, například prostřednictvím alespoň částečných kompenzací? Nebo je vláda připravena na změnu rozpočtového určení daní?“