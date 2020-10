Už v pondělí oznámil budoucí hejtman Martin Červíček, že v nové krajské vládě bude mít jeho vítězná koalice čtyři zástupce. Tři mandáty obsadí Piráti a po jednom zbylé dvě uskupení.

Královéhradecký kraj – V pondělí dohodnuté spojenectví mezi vítězem krajských voleb koalicí ODS, hnutí STAN a Východočechů s Piráty, Koalicí pro KHK a Spojenci pro KHK dostává postupně detailní podobu.

Zatímco o novém hejtmanovi je jasno už od pondělí, další funkce se teprve rozdělují. Jasné už je, kdo bude statutárním zástupcem Martina Červíčka. „Můžu potvrdit, že budu radním pro investice, inovace a IT a zároveň také 1. náměstkem hejtmana,“ řekl Deníku Bulíček. Ten zároveň potvrdil i jméno 2. náměstka hejtmana. Stane se jím současný poslanec a bývalý vicepremiér a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Ten bude mít v nové krajské vládě na starost oblast životního prostředí, zemědělství a vodohospodářství. Bez náměstka naopak pravděpodobně zůstane nejmenší uskupení nové koalice.

Zdravotnictví povede Zdeněk Fink

Jisté je po úterku to, že za Koalici pro KHK bude v krajské vládě již zmíněný Pavel Bělobrádek a za Spojence pro KHK bývalý hradecký primátor Zdeněk Fink z Hradeckého demokratického klubu. Ten by měl být nově šéfem krajského zdravotnictví. Fink je členem krajského zastupitelstva nepřetržitě od roku 2008, svého politického vrcholu ale dosáhl na komunální úrovni. Celá dvě volební období mezi roky 2010 až 2018 stál v čele krajského města. Informaci o jeho comebacku do významné politické funkce Deníku potvrdil dosavadní náměstek hejtmana pro zdravotnictví a volební lídr koalice TOP 09, HDK a Liberálně ekologické strany Aleš Cabicar. „Mohu potvrdit, že naším nominantem na radního s gescí zdravotnictví bude pan doktor Fink,“ řekl Cabicar. Podle jeho slov se ale zřejmě nebude jednat o post náměstka. Na ten tak zřejmě Spojenci pro KHK nedosáhnou. V krajských volbách skončili na šestém místě a získali čtyři zastupitele. Těsnou většinu v zastupitelstvu by ale nová krajská vláda v čele s Martinem Červíčkem dala dohromady i bez nich. Překvapivě se do zastupitelstva nedostal volební lídr koalice a krajský předseda TOP 09 Aleš Cabicar, kterého přeskočilo hned pět jiných kandidátů včetně Finka.

Zástupci ANO, ČSSD a SPD míří do opozice

Celkem 18 zastupitelů míří po volbách do opozice. Hned 12 z nich je z hnutí ANO. „Kde jsou prohlášení generála Červíčka, že na vládnutí v kraji by se měly podílet nejsilnější subjekty. Jeho slovo prostě nemá a bohužel nikdy nemělo žádnou váhu. Desetikoalice je výsledek politikaření politických dinosaurů ne výsledek vůle voličů, “ zkkritizoval dohodu o krajské vládě lídr hnutí ANO Jaromír Dědeček. Narážel na to, že tři uskupení nové vlády kandidovaly jako koalice a zastupovaly celkem 9 subjektů. Desátým samostatným jsou Piráti. Do opozice míří mimo jiných i dosavadní hejtman Jiří Štěpán z ČSSD.

Kdo zasedne v nové krajské vládě?



Definitivně jasno je už o čtyřech členech nové krajské vlády. V té by mělo celkem zasednout devět lidí. Hejtmanem bude Martin Červíček z ODS, jeho 1. náměstkem Pavel Bulíček (Piráti) a 2. náměstkem Pavel Bělobrádek (Koalice pro KHK). Radním pro zdravotnictví se stane Zdeněk Fink (Spojenci pro KHK). Dalších pět míst zůstává volných. Tři obsadí vítězná koalice ODS, hnutí STAN a Východočechů, zbylé dvě si rozdělí Piráti. O konkrétních jménech se ale zatím jedná.