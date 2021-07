Velmi náročnou noc mají za sebou krajští hasiči a energetici. Kvůli silným bouřkám vyjížděli hasiči od středečního večera do čtvrtečního rána ke zhruba 150 událostem. Především popadané stromy likvidovali i během včerejšího dne. Nejvíce postiženými částmi hradeckého kraje bylo podle hasičů Trutnovsko a Jičínsko. Rychnovsko s Náchodskem naopak bouřky zasáhly jen okrajově.

„Nejčastěji nám lidé hlásili pády stromů na komunikace, v několik případech došlo také k pádu na střechy objektů nebo osobní vozidla. Dále jsme přijímali oznámení o poškozeném vedení elektrické energie, poničených střechách, často také docházelo k zatopení prostor v domech,“ popsala nejčastější problémy spojené s bouřkou mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Zřejmě nejzávažnější situace řešili hasiči na Královédvorsku. U obce Nemojov tam silná bouřka zasáhla dva dětské letní tábory.

K DĚTEM SE MUSELI HASIČI PROŘEZAT

Během bouřky v okolí táborů padaly stromy, táborníci měli poškozené stany a také zcela promokli. Děti z jednoho tábora se dostaly spolu s vedoucími do bezpečí blízké hospody, v případě druhého tábora byla situace složitější. „Přístupové cesty byly zapadané množstvím polámaných stromů, kterými si museli hasiči postupně cestu doslova prořezat. Pomocí hasičských autobusů pak byli skauti z obou táborů převezeni do skautského centra v Hostinném. Celkem jsme odvezli 51 dětí a 13 dospělých,“ uvedla Götzová. Hasiči pak dětem do skautského centra přivezli ještě náhradní spacáky, protože jejich původní byly zcela promočené. Tři lehce zraněné děti z tábora si do péče převzali zdravotničtí záchranáři.

BEZ PROUDU BYLO AŽ 10 TISÍC DOMÁCNOSTÍ

Hodně rušnou noc zažili kromě hasičů i energetici. Podle mluvčí skupiny ČEZ Šárky Lapáčkové Beránkové zaznamenali energetici v Královéhradeckém kraji celkem 16 poruch na vedení vysokého napětí. V sousedním Pardubickém kraji přitom nedošlo k ani jedné poruše. „Bez energie se v Královéhradeckém kraji ocitlo kolem 10 tisíc domácností, v terénu máme maximální počty pracovníků, informovala Lapáčková Beránková. V průběhu včerejšího dne se podařilo energetikům naprostou většinu poruch odstranit. Podle aktuální předpovědi energetiků by se mělo podařit odstranit poslední poruchy dnes večer.