Na Rychnovsku zřejmě zase budou stoupat toky

Povodňová bdělost platí až do sobotní 15. hodiny v Královéhradeckém kraji pro Rychnov nad Kněžnou a Kostelec nad Orlicí. Hladiny řek by mohly stoupat, přičemž by se voda neměla vylévat z břehů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Divíšek