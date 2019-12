Správa KRNAP prodej smrčků, které pocházejí z prořezávek při tzv. výchovných zásazích, pořádá mnoho let. "Stromky pocházejí z lesů obhospodařovaných podle standardů FSC, to znamená ekologicky šetrným a přírodě blízkým způsobem," řekl ČTK mluvčí KRNAP Radek Drahný.

Lesníci by stromky při lesnickém hospodaření vyřezali v každém případě. Po prořezávce zbývající stromky získají více místa, zesílí a celý les je pak mnohem stabilnější. Vyřezané stromky jinak zetlejí v lese. "Je tedy lepší je vyříznout nyní a nabídnout veřejnosti jako vánoční stromky. Vnímáme to i jako preventivní opatření, aby nám lidé nechodili s pilkou do lesa," řekl Drahný. Utržené peníze se podle něj příští rok do lesů v Krkonoších vrátí v podobě nových stromků.

Hospodaření podle standardů FSC se odlišuje od běžného lesního hospodaření zejména tím, že nejsou povoleny rozsáhlé holoseče, používání chemických prostředků či pálení klestu v lese. Lesy jejich správci postupně převádějí na věkově rozrůzněné porosty s větším podílem listnatých stromů a jedle.