Jeden z největších festivalů v zemi roste a s tím, jak přibývají kapely a fanoušci, roste i rozpočet svátku milovníků tvrdé hudby. „V minulosti jsme se pohybovali kolem 80 milionů, letos už máme rozpočet hodně přes 100 milionů. Určitě se pohybujeme někde, kde jsme ještě nebyli,“ počítá ředitel festivalu Michal Thomes.

Ceny za koncert jednotlivých kapel se v branži nezveřejňují, ale jen hlavní tahák letošního ročníku stál desítky milionů. „Green Day jsou na cenové hladině, na které jsme ještě žádnou kapelu v historii festivalu neměli, a to tady byli třeba Muse, nebo Faith No More. Tohle je opravdu nejvíc, kolik jsme dosud za jednu kapelu zaplatili,“ říká šéf podniku, na který se letos sjíždí 35 tisíc návštěvníků. Jen programová část rozpočtu stoupla o třetinu.

Velké hvězdy potřebují velký prostor, a to neznamená jen pronájem obřího pódia z Německa. Pro představu, ocelová stavba přezdívaná „tlustá lady“ má rozměry bezmála 50 x 15 metrů a vysoká je přes 20 metrů. Pro srovnání, tak velký je šestipatrový panelák s desítkami bytů. „Extra nároků se nám letos sešlo opravdu hodně. Městečko jenom pro Green Day zabralo poměrně velkou plochu, je to takový festival sám o sobě. Celý sousední polygon je zabraný kvůli tomu, aby tam měli své zázemí. Přijedou asi 15 kamiony a 10 autobusy, a to to ještě zmenšili. Původně to mělo být ještě mnohem víc,“ obhlíží zářivě bílé stany Thomes. Uvnitř jsou bílé sedačky, klimatizace, topení. Americká kapela si navíc vyžádala vlastní kuchyň, kde bude v poslední den festivalu nad plotnou pro rockery a celý jejich ansámbl čarovat osobní kuchař.

Letos se v Hradci vystřídá za čtyři dny, tedy od 15. do 18. června, na 500 muzikantů. Pro pořadatele to znamenalo vytvořit pro ně rekordně velké zázemí. „Skládá se z komplexu městeček pro kapely, kdy denně dokážeme zabezpečit až 400 umělců a členů jejich týmů,“ přibližuje mluvčí festivalu Anna Vašátková. Pro ně jsou pak vyčleněné tři restaurace s 12 kuchaři. „Hodně kapel vyžaduje třeba veganská jídla, někdy vaříme podle konkrétních požadavků, ale stále jsou i muzikanti, kteří chtějí ochutnat něco ryze českého,“ nahlíží do jídelníčku hvězd Vašátková.

Některé kapely jako třeba právě Green Day stráví na hradeckém letišti jen hodiny. Vedle ceny koncertu je tajemstvím také to, kde hvězdy nocují. „Staráme se opravdu o velké kapely, takže nemůžeme být zcela konkrétní. Můžeme třeba říct, že některé kapely bydlí přímo v Hradci, ty větší pak samozřejmě v Praze. Některé z těch zahraničních bydlí i v kempu, chtějí si vlastně zkusit festivalový zážitek se vším všudy,“ líčí mluvčí.

Pokud si muzikanti dají se svými fanoušky pivo ve stánku, zaplatí za ně od 60 korun, jídlo pak stojí od 150 a například osmina pizzy 80 korun. K dispozici je kolem stovky stánků. Další restaurace jsou třeba v hangárech, kde se kdysi ukrývaly MiGy československého letectva. „Ceny šly určitě trochu nahoru. Jídlo prodávají nájemci, kteří přijíždějí se svými stánky, ceny jim nediktujeme. Ale je jasné, že se v tom projevuje inflace. Taková je ale realita všude,“ komentuje ceny Thomes a dodává, že festival prodává ve vedrech tolik důležitou vodu za regulovanou cenu: „Dvoulitrová láhev stojí 35 korun.“

Ruskem rozpoutaná válka na Ukrajině se promítla nejen do cen u stánků, ale notně také zavařila přípravě festivalu. „Bezprecedentní problémy nám přinášelo jednání s některými kapelami. Měly naplánované šňůry koncertů, ale odpadla jim vystoupení na Ukrajině nebo v Rusku,“ vysvětluje důsledky války šéf festivalu. „Najednou se jim to nevyplatilo a několik menších kapel nám koncert na poslední chvíli zrušilo," přibližuje Thomes.

Odříct chtěla i jedna z hvězd, kanadští Sum 41. „Zrušení koncertů v Rusku je pro ně velký problém, měli jsme kvůli tomu několik bezesných nocí, kdy to vypadalo, že nám to chtějí zrušit. My jsme je opravdu velmi intenzivně přemlouvali, ve finále jsme jim přidali nějaké peníze, zaplatili jsme jim navíc týdenní pobyt v Praze, jen abychom je udrželi pro fanoušky Rock for People,“ dodává ředitel akce s tím, že jediná změna je v tom, že kanadští punkrockeři zahrají na hradeckém letišti místo v pátek v poslední den festivalu, tedy v sobotu večer.