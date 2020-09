Kvíz prověřil znalosti o kraji. Kdo z kandidátů na hejtmana od koho opisoval?

Tuček, Šlajs – stejné chyby, stejné známky. Tak by se dalo shrnout hodnocení odpovědí některých kandidátů na hejtmana v kvízu, který prověřil jejich znalosti o Královéhradeckém kraji. Nad otázkami v úterý zasedla v potštejnské cukrárně šestice zástupců nejsilnějších politických uskupení jdoucích do blížících se krajských voleb, a to před startem hejtmanské cyklojízdy podél Orlice, uspořádané Deníkem.

Kvíz prověřil znalosti o kraji. Kdo z kandidátů na hejtmana od koho opisoval? | Foto: Deník / Petr Vaňous