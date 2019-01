Liberecký kraj - Levné a pohodlné cestování do polského a německého příhraničí nabízí jízdenka Euro-Nisa-ticket, která pod názvem Libnet úspěšně fungovala víc jak deset let. S jízdenkou je možné cestovat ve vlacích, autobusech a městské hromadné dopravě.

Lanovka na Ještěd. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Šimr

Je určená hlavně turistům a platí vždy jeden den. Podívat se s ní mohou například do polské části Jizerských hor, Görlitzu nebo Žitavy, odkud se mohou svézt i úzkokolejkou do Oybinu. To vše za jednu cenu a jeden lístek. „Každý rok zaznamenáváme přibližně desetiprocentní nárůst cestujících s touto jízdenkou, přesto není jízdenka zdaleka využívaná tak, jak by mohla být," uvedl Jiří Hruboň, manažer společnosti Korid, která organizuje veřejnou dopravu v Libereckém kraji. Přitom může cestování značně zlevnit, pokud cestující využijí například i lanovku na Ještěd.

Od minulého roku jedná společnost Korid se zahraničními partnery o rozšíření, „Rádi bychom, aby platnost jízdenky dosahovala do východních Krkonoš, Českého ráje nebo Česko-saského Švýcarska. Tam už částečně někteří dopravci zajíždějí, přestože je to mimo Liberecký kraj," vysvětlil Hruboň. Jednání jsou ale zatím na začátku.

160 korun stojí jednodenní jízdenka pro jednu osobu. Za 320 korun může jet skupina až pěti lidí. Přeprava jízdního kola nebo psa stojí 90 korun.