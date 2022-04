Pátek je jedním ze dvou dnů v týdnu, kdy je otevřený sklad palivového dřeva na okraji Hradce Králové. Co chvíli odjede k zákazníkům náklaďák, nebo dorazí zájemce s vozíkem. „Ještě letos topíme plynovým kotlem, ale už jsem koupil nová krbová kamna s výměníkem a chystám se na příští zimu. Plyn bude drahý a bojím se, že třeba vůbec nebude,“ říká mi pan Milan. Do skladu Městských lesů Hradec Králové přijel s terénním pick-upem s velkým vlekem až od 17 kilometrů vzdálených Smiřic. Teď si nasadil rukavice a se synem nakládají čtyři kubíky smrku. „Na zimu budu potřebovat asi dvacet metrů. Přes léto si musím udělat zásobu dřeva a do podzimu doufám, že všechno připojím a zprovozním a snad budu topit za levno.“

A takových lidí je čím dál tím víc. Potvrzuje to i Tomáš Jankovský, který má právě výdej dřeva na starosti: „Zájem je obrovský. Od ledna stoupnul o sto procent. Na to konto se už třikrát přeceňovalo. Na druhou stranu se pro nás zvedly i ceny vstupů od nafty, přes elektřinu.“ Za lesníkem stojí rozsáhlá hala na štípané dřevo. Teď je poloprázdná. Na konci roku byla plná, ale to, co se obvykle prodává tři měsíce, prakticky zmizelo za leden.

Lidé si pro dřevo sami jezdí, ale stále častěji si rovnou nechávají dovézt větší množství. Nejčastěji v dvoumetrové kulatině. „Lidé už tolik neodebírají po vozících po jednom dvou metrech, ale už si rovnou objednávají od pěti do 20 kubíků,“ říká Tomáš Jankovský. Zákazníci hradeckých lesů teď čekají na dovoz zhruba měsíc: „Nejvíc se prodává dvoumetrová kulatina. Když se budeme bavit o tvrdém, jako je dub, habr nebo buk, tak to podražilo o 50 procent. Loni stálo 1200, teď je za 1800 korun za prostorový metr.“

Přesto podle odborníků zůstává dřevo nejlevnějším zdrojem tepla. Vytápění plynem může být v aktuálních cenách až třikrát dražší, elektřina je ještě dražší. A kdo chce ušetřit ještě víc, vozí si dřevo přímo z lesa. Ale i na takzvanou samovýrobu už mají lesníci pořadníky: „Poslední dva roky, když byl přetlak kůrovcového dřeva, byly chvíle, že nám dřevo leželo v lese. Teď zase zájem roste a musíme zavádět dotazníky. Někdy lidé čekají měsíc i dva. Vlastně se na ně dostane až v létě,“ krčí rameny ředitel královéhradeckých městských lesů Milan Zerzán.

U samovýroby je minimální odběr deset kubíků měkkého dřeva za tisíc korun, což devětkrát méně, než při nákupu na skladě. Jenže samovýroba není pro každého, je to tvrdá dřina. „Samovýrobu jsem si zkusil před léty v Krkonoších, ale kdybyste viděl, kam mě vyhnali a jak jsme se u toho nadřeli, tak už nikdy,“ vzpomíná pan Milan, při nakládání dvoumetrové kulatiny na vozík. I tady ho ale ještě čeká hodně práce. Dřevo musí naložit, odvézt, složit, nechat pořádně vyschnout, nařezat a naštípat. Je to ale podle něj v dnešní době jistota: „Bojím se, že dřevo nebude, protože stoupá zájem a tím pádem i cena. Vzhledem k válečným snahám soudruha Putina, nikdy nevíte, co bude. Zavře kohoutek a jsem bez plynu. Přece nebudu mrznout.“