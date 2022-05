Do výzvy se už kromě dětí z mateřské školy zapojil i spolek místních žen, které si říkají Hejtmanky. V jednací místnosti novotou zářícího obecního úřadu jich kolem stolu sedí 11, v ruce mají nůžky a vystřihují srdíčka. Ta jsou zatavená do průhledné folie, aby odolala nástrahám počasí. Vystřihnou tvar srdce, udělají otvor a protáhnou provázek. A u toho si povídají o všem možném.

Myšlenka Srdíčkovníku se v Hejtmánkovicích zrodila v loňské covidové době. „Loni se toho kvůli covidu nic moc nedělo, tak nás napadlo oslavit májový lásky čas Srdíčkovníkem,“ vrací se Dana Leierová, k loňskému roku, kdy na břízce se během května objevilo celkem 628 srdíček - z papíru, ze dřeva, háčkovaná, ušitá, vyrobená z těsta či upletená z proutí.

Se Srdíčkovníkem měli šanci zapsat se do historie, ale nakonec to nechali plavat. „Z registru Rekordů a kuriozit v Pelhřimově jsme obdrželi zprávu, že jsme první, tudíž jedinou obcí v České republice, kde mají místo májky Srdíčkovník. Chtěli jsme se nechat zapsat do knihy rekordů, ale náklady na zlegalizování takovéhoto ustanovujícího rekordu se nám zdají vysoké, takže jsme to vzdali,“ dodává Dana Leierová a vkládá další srdíčka mezi folie, kam je laminovačka zataví.

Poslední srdce jsou vystřihnutá a je čas instalace.

„Tak jdeme věšet,“ zazní povel a Hejtmanky i se srdíčky se zvedají a za chvíli stojí venku před restaurací. „Štafle by to chtělo,“ obklopí ženy břízku a uvazují srdíčka tak vysoko, kam jim to jen ruce dovolí. „Stáhni tu větev ještě dolů ať tam dosáhneme. Ale opatrně, ať se nezlomí. Táááák – a honem všichni vázat,“ znějí pokyny a větve se začínají plnit dalšími srdíčky.

Hejtmánkovičtí by rádi loňský výsledek ještě vylepšili, ale paní Dana se obává, že to nedopadne. „Loni byl květen pochmurný, pršelo, nepořádali se žádné akce a všichni seděli zavřený doma a tvořili srdíčka. Letos se už žije volněji, akcí je více a lidé mají možnost většího výběru čemu se věnovat,“ netroufá si odhadnout, jak moc bude na konci května Srdíčkovník ověšený.