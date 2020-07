Vynaložené prostředky poté bude vymáhat po samotném původci, jemuž krátce po nehodě policisté naměřili 2,44 promile alkoholu v dechu. Opravu město zajistí i přesto, že v současné době nadjezd nikomu nepatří.

„Stále čekáme na podpis smlouvy s krajem, který si most převezme do své správy. Do té doby se chceme postarat o bezpečí našich občanů a postaráme se o opravu poničeného kusu zábradlí,“ informovala náměstkyně hradeckého primátora Věra Pourová a dodala, že peníze za opravu bude poté radnice vymáhat po řidiči.

„Ten se již probral z kocoviny a ke svému činu se hlásí. Pokud nebyl pojištěn, tak budeme čásku, která se podle předběžných odhadů pohybuje kolem 170 tisíc, poptávat po České kanceláři pojistitelů. A ta jej poté bude vyžadovat od řidiče,“ dodala Věra Pourová s tím, že provizorní zaplátování díry by mělo zmizet do konce prázdnin.