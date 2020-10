To zapisovatelka volební komise Anna Ehlová byla sdílnější: „Nejvíce se chodilo v pátek hned po otevření volební místnosti a potom po osmé hodině večer přišlo už naprosté minimum. Během sobotního dopoledne chodili voliči průběžně.“

Meziměstí je společně s Teplicemi nad Metují, Adršpachem a dalšími třemi obcemi přičleněné k trutnovskému senátorskému okrsku, takže voliči měli možnost rozhodovat i o senátorovi ze sousedního okresu. „Přímo ve volební místnosti se nad tím nikdo nepozastavuje. Jinak všeobecně ve městě se mezi obyvateli mluví o tom, že je to hloupé, když máme senátora z Trutnova a že nemůžeme volit senátora pro Náchodsko,“ říká zapisovatelka volební komise, proč je o tuto volbu je ale menší zájem. O kolik je to méně naznačuje konkrétním příkladem. „Když jsme si v pátek večer počítali účast, tak jsme měli 18% do kraje a 11% do senátu.“

Otázkou je kolik přijde voličů příští týden, kdy se bude konat druhé kolo senátních voleb. „To bude číslo určitě výrazně menší,“ předpokládá Anna Ehlová, která ve volební komisi zasedá již popáté.