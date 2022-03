Sám Dědek však zatím tyto zkazky odmítá. Přiznal však, že došlo již k jistému oťukávání s vedením hradecké radnice. “Nějaké schůzky jsem s vedením absolvoval, ale byly to spíše jen přátelské a informativní setkání. Téma, že bych vstoupil do hradeckého fotbalu teď není aituální,” řekl Deníku Dědek.

Nechává si však zadní vrátka, kdy odkazuje na současnou situaci na hradecké radnici, kde vládne ANO a ODS v menšinové sestavě. “Je vůbec zázrak, že se po letech čekání začalo stavět. Sám si však rozhodně nenechávám vyprojektovat kancelář na stadionu. Až se stadion dostaví, bude jistě čas ně nějaká jednání s novým vedením radnice,” doplnil Dědek.

Podnikatel Dědek majitelem fotbalového Hradce? Za mě ano, říká Přibyl

Nedovede si však představit, že by v případě vstupu do řad Votroků postupoval kopíroval podobný scénář, jaký aplikovala radnice v případě hokejového klubu. Zde je Hradec rovnoceným partnerem s Mounfieldem. “Spolumajitelem bych rozhodně být nechtěl. Mám již vyzkoušený scénář z Pardubic, kde jsem většinovým akcionářem klubu,” nastínil svůj případný budoucí zájem Dědek.

Tomu se do fotbalového prostředí nechce nyní vrhat ani kvůli současným korupčním kauzám. “Držím se teď od fotbalu dál. Všichni vidí, co se v něm nyní děje, Toto korupční prostřední dení tak ideální pro investora typu mé osoby. Ale věřím, že se toto prostředí zase vyčistí,” doplnil Dědek.

Miliardář Dědek, majitel hokejových Pardubic, má zájem o fotbalový Hradec

Podle primátora Hradce Králové Alexandra Hrabálka není Dědek jediný, kdo se zajímá o vstup do místního fotbalového klubu. “Zájemci jsou, ale prozatím s nimi nejednáme. Potřebujeme si ujasnit podmínky, za jakých by mohl investor do hradeckého fotbalu vstoupit,” řekl primátor a dodal e by nebyl proti tomu, aby fotbalový klub fungoval v podobném režimu, jako hradecký hokej. “Tento model funguje a jistě je to jedna z variant. Ale záleží I na tom, jaké bude mít představy případný zájemce. Naše představy se pak musí sejít,” dodal primátor.