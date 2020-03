ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Místo karantény, kterou měl nařízenou poté, co se vrátil z dovolené v Itálii, se muž rozhodl nařízení ignorovat a vydal se na ulici. Jenže si přivodil úraz a za mužem vyrazila záchranná služba.



Přivolaní záchranáři naštěstí včas stačili zjistit, že mají co do činění s potencionálně nakaženým a použili příslušné ochranné pomůcky. O případu informovala záchranná služba Hradce Králové na facebooku.

Muž ohrožil sebe i záchranáře

"Někomu se to může zdát jako malicherný příběh, pojďme se na to ale podívat trochu detailněji. Pokud je naše posádka v kontaktu s osobou, nakaženou koronavirem, jsou záchranáři ohroženi jako každý jiný smrtelník.

Logicky tedy musí následovat karanténa. V tom případě jsme minus jedna posádka a o její služby se musí "podělit" kolegové. Do určité chvíle je to řešitelné. Pokud se ale vyčerpají naše kapacity zbytečnými případy, nastane problém s obsazením služeb.

A to vůbec nemluvíme o hrozbě nakažení samotných záchranářů! Proto se musíme chránit speciálním oděvem. Po předání nemocného pak musí následovat dekontaminace. Tu provádí naši kolegové hasiči.

Hrozí mu vysoká pokuta

V praxi to znamená, že zřídí speciální pracoviště, na kterém v první fázi očistí speciálním roztokem záchranáře a následně sanitku. Dezinfekce pacientského prostoru sanitky probíhá prostřednictvím speciálního přístroje po dobu minimálně 1,5,hod.



Sečteno podtrženo: posádka, chybějící v řádu několika hodin v systému, manévry záchranářů a hasičů. Pokud je to nezbytné, nedá se nic dělat. Pokud jde ale o něčí nezodpovědnost, je to na pováženou. Dotyčný provinilec navíc může očekávat sankce ze strany příslušných úřadů," píše se na stránkách zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.