Východní Čechy - Růst ekonomiky a rekordně nízká nezaměstnanost, která se dostala pod neuvěřitelná tři procenta, tlačí na růst mezd.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Vít Šimánek

Mzdy nyní rostou rychlým tempem a příští rok možná ještě rychlejším. Nyní prosperující východočeské firmy se zvyšováním mezd počítají.

Odboráři v kraji se chtějí pokusit vyjednat na příští rok navýšení mezd o pět a více procent. Mají lepší pozici než v minulých letech, protože firmy potřebují nové pracovníky, kteří však na trhu práce chybí a nechtějí přijít aspoň o stávající zaměstnance. I vedení samotných firem už ohlásilo plánované zvýšení mezd, a to až o sedm procent.

„Zaměstnavatel sám vnímá, že musí mzdy zvyšovat. My si myslíme, že by měl ale přidávat víc," řekl Tomáš Formánek, odborář z české pobočky výrobce elektroniky Foxconn.

Mzdy v kraji patří mezi nejnižší v zemi. V třetí čtvrtině roku si lidé ve východních Čechách vydělali 24 500 korun měsíčně, přičemž mezi Královéhradeckým a Pardubickým krajem už není takřka žádný rozdíl.

Dělníci v pardubické továrně Foxconn si letos vydělají přes 21 tisíc korun hrubého, méně než je krajský průměr. Letos podnik přidával dvakrát. „Proti předchozímu roku došlo k nárůstu o nějakých 1000 korun. To je pozitivní. Jenže v elektrotechnickém průmyslu nejsou vysoké mzdy. V automobilovém průmyslu se pohybují úplně někde jinde," dodal Formánek.

Ve výrobě aut si pracovníci skutečně vydělají o tisíce korun víc. Třeba u firmy Ronal, která má v Pardubicích továrnu na výrobu hliníkových kol, dostávají dělníci 36 200 korun hrubého. V hlavním podniku v Jičíně mají ještě o 2000 korun víc.

„Při této průměrné mzdě máme už malý prostor na další navyšování. Většinu mzdy u nás tvoří příplatky. Proto usilujeme, aby šly procenta navíc do základní složky mzdy. A také se nám nedaří vyjednat penzijní připojištění," řekl odborový předák Tomáš Balý.

Odbory ve Škodě Auto letos na jaře vyjednaly rekordní růst mezd, celkově při započítání různých složek průměrně o 11,2 procenta za dva roky. Průměrná hrubá mzda v dělnických profesích je ve Škodě Auto kolem 36 000 korun.

Závod v Kvasinách nyní vede náborovou kampaň, v níž láká lidi právě na nadprůměrné výdělky. Automobilka uvádí, že po třech měsících může pracovník dosáhnout až na 30 tisíc a připomíná další benefity.

Finančně jsou na tom relativně dobře i zámečníci, nástrojaři nebo svářeči, protože jich je málo.

O pět procent navíc požadují i odboráři v textilkách. „Zaměstnavatelé už nemají lidi, za ty peníze to nikdo nechce dělat. Navíc chybí vzdělaná pracovní síla, šičky odcházejí do důchodu, z učilišť nové nepřicházejí," řekl Zdeněk Frýbort z Odborového svazu TOK v Pardubickém kraji. Šičky si podle něj vydělají částku těsně nad hranicí minimální mzdy. „Je to bída," dodal.

Šéfové firem si to uvědomují. Největší česká textilka Juta ze Dvora Králové nad Labem letos předpokládá zvýšení průměrných platů o sedm procent na úroveň 26 tisíc korun z loňských 24 243 korun. Ve zvyšování mezd firma s více než 2220 zaměstnanci hodlá pokračovat i v roce 2017, kdy plánuje nárůst o čtyři procenta.

Gumárenská společnost Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce, která vyrábí těsnění do aut, od ledna přidá lidem v dělnických profesích 2000 korun měsíčně. Letos je mzda včetně benefitů 30 tisíc korun. Firma také vyplácí zaměstnancům porodné 3000 korun a stejnou částku při nástupu dítěte do školy.

Textilka Mileta z Hořic na Jičínsku plánuje zvýšení mezd asi o tři až čtyři procenta. Letos dosáhla průměrná mzda 21 648 korun a meziročně vzrostla o 3,5 procenta.

Mzdy vzrostly za rok o pět procent



Průměrná hrubá mzda v Královéhradeckém kraji v letošním třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 5,3 procenta na 24.758 Kč. Po Ústeckém kraji to byl druhý nejrychlejší růst v Česku. Lidé v průměru vydělávali o 1240 korun měsíčně více. Po odečtení růstu spotřebitelských cen byl reálný růst mezd 4,8 procenta. Jen o něco málo pomaleji rostly letos mzdy v Pardubickém kraji, meziročně se zvýšily o 4,5 procenta na 24 490 korun. Po odečtení inflace činí růst mezd čtyři procenta. Nejvíce, průměrně 34 512 korun hrubého, berou lidé v Praze. Nejnižší platy měli lidé v Karlovarském kraji, a to 23 400 korun. Celorepublikově průměrná mzda meziročně vzrostla o 4,5 procenta na 27 220 Kč, tedy o 1170 korun. Dvě třetiny zaměstnanců v Česku ale na průměrnou mzdu nedosáhnou.

(čtk, kim)