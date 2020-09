Vysokovská spojka, která by umožnila nejkratší a nejrychlejší vlakové spojení mezi Prahou, Hradcem a Wrocłaví by podle optimistických odhadů mohla sloužit již v roce 2027. V cestě stojí Vítkův kopec a úvrať ve Starkoči.

Vysokovská spojka by pomohla výraznému zkrácení dojezdových časů mezi Hradcem Králové a dalšími místy kraje. Srovnání současného stavu cestovní doby s možnostmi po rozšiřujících úpravách. | Foto: Deník

Pokud se člověk rozhoduje, jak se co nejrychleji a nejpohodlněji přepravovat mezi Hradcem Králové a Náchodem, popřípadě Trutnovem, padne většinou volba na vůz či autobus. Sice mezi těmito destinacemi existuje i vlakové spojení, ale to žehrá na úvraťovou trať mezi Starkočí a Václavicemi, kde člověk vždy musí přestoupit z jedné soupravy do druhé. A cesta se tak nejenom změní v honbou za spoji, ale prodlužuje se i čas, který o desítky minut zaostává za silniční dopravou. Podle starosty Hronova Petra Kolety (ANO) se však opět do hry dostává takzvaná Vysokovská spojka, která má „provrtáním“ Vítkovým kopcem napřímit trať do Náchoda a ušetřit tak drahocenné minuty. „Vím, že se o ni mluví již dlouho, ale teď už děláme patřičné kroky tak, aby se konečně tato tristní situace vyřešila,“ řekl Petr Koleta v sobotu na inspekční vlakové cestě z Hradce Králové do polského Wałbrzychu, které se měl zúčastnit i ministr dopravy Karel Havlíček, jež měl informovat o současné situaci nad dokumentem studie proveditelnosti. Tu SŽDC zadala na podzim firmě Pro Cedop, jež měla do letošního podzimu má přijít s variantami železničního spojení tak, aby cesta z Hradce Králové do Náchoda trvala 30, Trutnova 60 a do Svobody nad Úpou či Broumova 75 minut.