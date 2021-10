Náchodský masér a bývalý mistr světa v silovém trojboji Martin Horák se odvolal proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové. Ten ho koncem srpna poslal na 5,5 roku do vězení za znásilnění a sexuální nátlak vůči klientkám. Horák svou vinu po celou dobu vyšetřování odmítá.

Odsouzený náchodský sportovec Martin Horák | Foto: Deník

„Je to vykonstruované a nesmyslné. Se svou partnerkou jsem od 16 let, nikdy bych jí to neudělal. Ty ženy by spíš potřebovaly pomoct,“ řekl během soudního líčení na adresu šestice žen, které proti němu před soudem svědčily.