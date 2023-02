„Byly to dva příběhy, které se sešly ve správnou chvíli,“ začíná Perner příběh novopacké pražírny. „Rád jsem pil kafe. Ale pil jsem ho tak hodně, že mi to zdravotně začalo dělat problémy. Ale nechtěl jsem to omezovat, kafe mi chutnalo, tak jsem začal hledat, co by se dalo změnit,“ říká. Tehdy pil hlavně instantní kafe, postupně si ale oblíbil espresso připravené z čerstvé kávy od lokálních pražíren.