Od pondělí se pak může sejít na vnitřních hromadných akcích maximálně pět set osob. Opatření se týká i soukromých záležitostí. „Pro organizované hudební, společenské, kulturní, sportovní akce, i pro svatby a pohřby. Co se týče roušek, na individuální návštěvu restaurace či baru se tato povinnost nevztahuje,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Opatření mají podle epidemiologů preventivní charakter.

Na zvýšený nárůst covid pozitivních osob okamžitě zareagoval Domov u Biřičky v Hradci Králové, který od neděl zakázal v domově pro seniory návštěvy. Na Jičínsku, Náchodsku, Trutnovsku a Rychnovsku se zatím žádný z domovů návštěvám neuzavírá. Zatím zde většinou stále platí objednávkový systém a zpřísněná hygienická pravidla včetně používání roušek.

Zdravotnický holding královéhradeckého kraje vzhledem k nárůstu případů zatím výrazná opatření ve svých nemocnicích nechystá.

Návštěvy jsou omezeny v krajských nemocnicích v rozsahu přibližně dvou hodin, zároveň regulovány i počtem návštěvníků kvůli případnému shromažďování více osob na jednom místě.

„Situace v krajských nemocnicích je klidná. Zaměstnanci měří každému příchozímu teplotu s dotazem, zda v poslední době nenavštívili oblast s ohniskem nákazy Covid,“ uvedla Sylvie Adamcová z kanceláře hejtmana.

Ve všech nemocnicích jsou vylepeny plakáty upozorňující na povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách budov a používání dezinfekce rukou.

Na návrat některých opatření je připravena i Oblastní nemocnice v Jičíně. „Pokud to bude nutné, vyhlásíme zákaz návštěv. Podle nařízení ministerstva zdravotnictví je nošení roušek v nemocnici stále povinné, provoz oddělení a ambulancí nechceme nijak omezovat,“ říká ředitel Tomáš Sláma.

Nemocnice se bez větších problémů vyrovnala s opatřeními kvůli pozitivním testům na koronavir u jednoho z lékařů neurologického oddělení. „Po dílčích omezeních jsme opět v plném provozu jak na oddělení, tak v ambulanci,“ zdůrazňuje ředitel.

Kvůli zjištěné nákaze byla testována zhruba stovka lidí. Jednak pacienti a zaměstnanci oddělení, dále klienti ambulance a poté osoby, se kterými přišla lékařka do styku. Všechny testy, které se opakovaly třikrát, vyšly negativně a lékařka se z karantény vrátila do pracovního procesu. „Nemá žádné klinické příznaky a není nebezpečná svému okolí,“ potvrzuje ředitel Sláma.

Ani v trutnovské nemocnici už není žádný z lékařů v karanténě. Návštěvy na interně a chirurgii omezilo vedení nemocnice pouze z důvodu ochrany zdraví hospitalizovaných pacientů.

V jičínské nemocnici nadále funguje covidové odběrové místo, kam denně přichází 15 až 30 klientů na odběry. Testy se následně odesílají ke zpracování do Hradce Králové nebo Trutnova. To by ale chtěl Tomáš Sláma co nejdříve změnit a výsledky mít na stole co nejdříve. Vzhledem k financím to zas tak rychle nepůjde.

„Jsme schopni spustit testování v naší nemocnici do tří měsíců,“ slibuje Sláma. V prvé řadě musí ale špitál sehnat finance na zakoupení techniky, cena přístroje je dva milióny korun. Nemocnice se proto chystá požádat o pomoc kraj. Dále musí nasmlouvat výkony se zdravotní pojišťovnou, zajistit prostory a personál. Pokud vše dopadne, laboratoř v Jičíně by mohla vyhodnocovat testy na covid 19 už na podzim.