Díky finanční podpoře z Evropské unie mohly neziskové organizace rozjet nové sociální služby, které jsou pro mnohé rodiny zvlášť v této těžké době nepostradatelné. Ale jejich poskytovatelé se teď s každým dalším zpřísňováním opatření bojí o jejich osud. Evropská unie na ně jaksi pozapomněla. Za dlouhé měsíce, kdy tu pandemie je, nepřišla s žádným řešením pro případ, že je nebudou moci poskytovat třeba i několik týdnů. V ruku v ruce s tím se totiž zastaví i přísun peněz pro ně. Neměla by je nechat na holičkách.

Už na jaře se s touto situací potýkala i rychnovská nezisková organizace Pferda, její sociální služby využívá asi osmdesátka klientů. Další výpadek může mít fatální následky. "Modlíme se, aby sociální služby nezavřeli, protože jsou financované většinou z evropských projektů a ty nepočítají s touto situací. Můžeme mít výpadek poskytování sociální služby, ale krátkodobý. Nevím, z čeho bychom sociální služby financovali, protože náklady na ně jsou, i když nejsou poskytované," vysvětluje ředitelka Pferdy Jana Křížová.

Problémů, které teď musí Evropská unie a státy řešit, je nyní více než dost a na prvním místě má být záchrana lidských životů, ale oblast sociálních služeb by neměla zůstat stranou. Je třeba hledat záložní řešení pro stav nouze i pro ně. Nejen proto, aby lidé neztratili své zaměstnání v této oblasti, ale i víru a jistotu, že se mají kam vrátit, až to vše snad jednou pomine, že nepřijdou o pomoc a služby, s jejichž ztrátou by se těžce vyrovnávali.