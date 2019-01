Krkonoše - Jsou mezi nimi běžkaři i skialpinisté.„Nepodceňujte ale vybavení," varuje náčelník Horské služby Adolf Klepš.

Noční běžkování. | Foto: archiv pr

Počasí posledních dnů připomíná spíše apríl, přesto je na horách stále dostatek sněhu pro zimní sporty. Jarní prázdniny jsou v plném proudu a na svahy a do bílé stopy vyráží denně tisíce lyžařů. Velké oblibě se tradičně těší večerní lyžování, a nutno podotknout, že se nejedná pouze o sjezdaře. Bezpečnostní pokyny Horské služby není radno podceňovat zejména za snížené viditelnosti.

Máme méně času

„Večerní běžkování se stává v posledních letech velmi oblíbeným sportem. Souvisí to jednak se zmenšujícím se množstvím volného času, lidé se jednoduše za světla do stopy nedostanou. Druhým faktorem je rozvoj moderních technologií, ať už se jedná o kvalitní oblečení, mobilní navigační systémy či o špičkové čelovky," vysvětluje náčelník Horské služby Krkonoše Adolf Klepš a dodává: „Ještě před pár lety jste v horách narazili obvykle na pár běžkařů s baterkou. Většinou se jednalo o opozdilce či navrátilce z restauračních zařízení, kteří si na běžkách urychlovali cestu domů z hospody, a pouze v menší míře šlo o opravdové nadšence, kteří se šli proběhnout a vychutnat si poetiku ztichlých a potemnělých hor. Obě kategorie se daly od sebe dost dobře odlišit stylem a rychlostí běhu."

Dnes je situace významně odlišná. Kouzlu nočního lyžování propadá více a více lidí. Jsou mezi nimi nejen běžkaři, ale také skialpinisté. „Denně vyráží jen v Krkonoších do stopy desítky až stovky večerních lyžařů," potvrzuje Klepš. Na noční lyžaře ale číhá v potemnělých horách řada nástrah.

Ve tmě je to jiné

„V první řadě by se lidé neměli vydávat do hor bez čelovky. A to ani do míst, kde to znají. Ve tmě a ve špatném počasí můžete zabloudit klidně i pár metrů od chalupy," varuje náčelník Horské služby. Můžete být sebelepší běžkař, ale udržovat rovnováhu ve tmě, kdy nemůžete oči fixovat na pevné body v okolí, je mnohem obtížnější než za světla. Navíc upravovat vázání, číst v mapě, či orientovat se podle značek a rozcestníků za naprosté tmy je prakticky nemožné.

„Je fakt, že v posledních letech nás oslovuje více a více lyžařů, kteří shání kvalitní outdoorové čelovky, které vydrží svítit dlouhou dobu i v mrazu, jsou lehké a mají dobrý výkon. Běžecké čelovky už nejsou výsadou pouze letní sezóny," potvrzuje také Jakub Steiner, zástupce společnosti Led Lenser, že zájem o noční lyžování stoupá.

Důležité je také vždy zkontrolovat stav baterie v telefonu. „Navigace a spojení s okolím vám může ušetřit hodně trablů a nám hodně práce. Před pár týdny jsme už nedokázali pomoci kolabujícímu člověku na běžecké trati v Labském dole, protože měl vybitý mobil a musel čekat patnáct minut, než půjde někdo okolo, kdo přivolá pomoc," říká Adolf Klepš a důrazně připomíná: „Každopádně zde platí dvojnásob to, co kdykoli jindy na horách: řekněte alespoň někomu, kam jdete a kdy zhruba se chcete vrátit."

Horská aplikace

„Doporučujeme také stáhnout si do chytrého mobilního telefonu aplikaci Horská služba. V případě úrazu, nebo zdravotního problému je pak možné jednoduše odeslat výzvu Horské službě s tím, že zároveň odejdou koordináty místa, na kterém se postižený nachází. To velmi urychlí a zjednoduší záchrannou akci," řekl Klepš.

Ne všude však dosáhne signál mobilních operátorů, proto je lepší na noční běžkování vyrážet ve dvou.

Oblečení pak přizpůsobujte trase i počasí, které se může na horách kdykoli změnit. Odborníci doporučují zejména při běžkování nosit funkční prádlo a hodně tenčích vrstev oblečení, které je možné odkládat nebo naopak oblékat. „V neposlední řadě nepodceňujte zásobu tekutin a jídla," uzavírá Klepš.

Noste brýle v noci

Snížená viditelnost s sebou nese také vyšší riziko v podobě úrazu oka. Ačkoli slunce už dávno zapadlo, rozhodně nezapomeňte na lyžařské brýle. „Ve tmě, zejména pak ve vyšší rychlosti na lyžích se rapidně zvyšují rizika spojená s pobytem v přírodě čili úrazy v podobě vniknutí cizího tělíska do oka, zejména švihnut větvičkou stromku či keře," potvrzuje Eva Jerhotová, lékařka oční kliniky DuoVize a dodává: „Jako řešení se jeví pochopitelně běžecké brýle. Ty by měly být pohodlné, dobře sedět na obličeji a především zakrývat celé oči a jejich okolí, i ze strany, tak aby chránily bulvy také před větrem a vysycháním."

(njt)