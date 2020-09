Dárci, kteří přispěli na postavení nové rozhledny, budou mít uvedenou jmenovku na schodech či ochozu. Lidé si mohli koupit jeden schod za pět tisíc korun (firmy za deset tisíc). Všech 120 schodů je obsazených.

Obec Malé Svatoňovice organizuje kvůli dnešnímu slavnostnímu otevření společný pochod k nové rozhledně v Žaltman. Odchod je v 16 hodin z náměstí Karla Čapka v Malých Svatoňovicích, o hodinu později začne oficiální zahájení. Událost doprovodí hudební seskupení Za Dvě Dvě a Improvizační duo M&D. Během akce si můžete zakoupit turistické vizitky s novou rozhlednou Žaltman a získat otisk razítka.

Rozdíl oproti původní rozhledně je znatelný. Nová rozhledna je modernější, vyšší o 12 metrů, se čtyřmi vyhlídkovými plošinami. Konstrukce rozhledny je ocelová, s točitým schodištěm. Nejvyšší vyhlídková plošina rozhledny ve výšce 22 metrů poskytne po zdolání 120 schodů panoramatické výhledy na Krkonoše, Rýchory, Vraní hory, Adršpašsko-teplické skály, Ostaš, Broumovské stěny, Orlické hory a také na blízké okolí - Svatoňovicko, Rtyňsko, Úpicko a Trutnovsko.

„Její podobu jsme se snažili co nejvíce přiblížit původní rozhledně, aby jí to připomínalo. Rozhlednu jsme nechali vybudovat vyšší, aby umožňovala patřičný výhled do krajiny,“ řekl starosta Malých Svatoňovic Vladimír Provazník. Novou ocelovou konstrukci vyrobili řemeslníci z nedaleké Jívky z firmy Kovo Kulda.

Původní rozhledna z let 1966 až 1967 byla postavena svépomocí členy tehdejšího TJ Baník Malé Svatoňovice. Loni v říjnu ji zdarma rozebrali nadšenci z Červeného Kostelce. Přestala vyhovovat, už z ní nebylo takřka vidět. Proto se obec rozhodla, že ji nahradí novou rozhlednou, která bude o dvanáct metrů vyšší, modernější, se čtyřmi vyhlídkovými plošinami a splňovat současné normy. Práce na vyvýšení výhledové plošiny by byly nákladnější než postavit rozhlednu novou.