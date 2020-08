V minulých dnech ministerstvo financí poslalo obcím v Česku celkem 13,4 miliardy korun, které mají být jakousi záplatou za nižší příjmy z daní.

„Chceme podat více než 6 250 obcím v Česku pomocnou ruku a kompenzovat jim výpadek spojený s výplatou státní pomoci. Ta z logiky sdílených daní musela jít nejen ze státního rozpočtu, ale i z rozpočtů samospráv. Celkem poskytnutá částka 13,4 miliardy korun navíc dalece přesahuje reálný výpadek obcí odhadovaný na 5,5 miliardy. Vytváříme jim tím tedy i dodatečný polštář pro další investice, které nyní naše ekonomika potřebuje,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová.

Nenadálou situaci v souvislosti s pandemií musela města a obce řešit. Rozpočet v červnu ponížilo i město Rychnov nad Kněžnou. Objem kompenzací od státu prý pokryl dosavadní ztráty. Co přinesou další měsíce, však nikdo neví.

Celková výše kompenzačního příspěvku závisí na velikosti měst a obcí, na obyvatele činí 1250 korun. Bude stačit všude?

"V této době jsme museli snížit rozpočet o zhruba 13 milionů korun. Mělo by nám přijít zpátky do rozpočtu okolo 4 milionů korun. Ovlivnilo to projektovou dokumentaci pro plánované investice. Zařídíme se podle toho, budeme v projektech pokračovat, ale v pomalejším tempu. Někde je situace složitější. Občas se setkávám se starosty, kteří říkají, že ani nevědí, jestli na podzim rozsvítí," sdělila starostka Opočna Šárka Škrabalová.

Opočno letos dokončilo a znovuotevřelo zrekonstruované bazény na místním koupališti. Šlo o investici za více než 30 milionů korun. Vše se nakonec podařilo uskutečnit včas. Dočká se rekonstrukce i zázemí přilehlého kempu, s níž se také počítalo?

"Navrhla jsem zastupitelům, že je potřeba se zamyslet nad tím, na čem pracovat, co by se mělo připravovat dál. Jednou z těchto věcí je právě sociální zařízení v kempu, které se nyní projektuje. Podle toho, jak se situace vyvine a v jaké výši budeme mít k dispozici finance, bychom pak záměr v příštím roce rádi zrealizovali," prozradila Šárka Škrabalová.

Starosta sousední Dobrušky Petr Lžíčař odhaduje, že rozpočet města přišel o 12 milionů korun: "Je to jenom predikce. Je i nižší výběr daní, takže opravdu nevíme, jestli to bude "jen" těch 12 milionů korun, nebo víc. Na druhou stranu se nám vrátí s příspěvkem 1 250 korun na hlavu 8 milionů korun. Zatím jsme investice neomezovali. Připravované akce chystáme dál a čekáme, jak se situace vyvine a jak rozdíl nakonec dopadne."