Do více než 111 tisícového Valbřichu to je z Meziměstí necelých 25 kilometrů. Hned na kraji města je rozsáhlý obchodní komplex Victoria, který je oblíbeným cílem nakupujících i z Čech. Češi sem jezdí i teď - na rozdíl od nás jsou u našich severních sousedů obchody otevřené již tři týdny.

Parkoviště je celkem zaplněné, ale v deset hodin mezi vozy příliš českých státních poznávacích značek není. U jednoho z nich si nasazuje roušku mladá žena. „Trochu jsem doufala, že v pondělí otevřou obchody i u nás, ale když to v pátek vláda odmítla, tak jsem vyrazila sem,“ říká nakupující z Police nad Metují. „Potřebuji koupit oblečení na miminko. Za těch pár posledních měsíců už mi ze všeho vyrostlo. U nás žádný obchod s dětským zbožím není, tak jsem jela na jistotu do Viktorky. Dříve jsme sem jezdili pravidelně, znám to tady,“ dodala mladá maminka a zamířila do obchodního centra.

V jednom z obchůdků se sportovním zbožím prodavačka Alicja přepisuje cenové údaje na zboží. Slevy padají k 50% původní ceny a konečné cenovky vypadají zajímavě. „Ano, Češi k nám opět jezdí – nejvíce v pátek a v sobotu,“ potvrzuje prodavčka, že zájem o výprodej zimního oblečení je. „Zákazníků od vás samozřejmě není tolik jako jsme byli zvyklí. Tvoří tak kolem pěti procent kupujících,“ odhaduje.

Příchod do světa plného zboží zapůsobil i 19letou Annu z Broumova. „Více než půl roku jsem ve velkém nákupním centru nebyla, tak jsem trochu jak v Jiříkově vidění,“ usmívá se pod rouškou a odnáší si k pokladně vybranou bundu a batoh. „Docela mě překvapilo, že krajanů od nás mezi nakupujícími moc není. Prodavačka říkala, že jsme dnes první Češi,“ dodává a vydává se k eskalátoru, který ji vyveze do míst, kde je několik stánků s občerstvením. Zhruba u třetiny stolků sedí zákazníci a jí. Jako by epidemický meč nad Polskem nevisel.

O pár kilometrů dále je prodejna Decathlon, česká SPZ není na zaplněném parkovišti žádná. Podle prodavače Tamasze jdou nejvíce na odbyt činky a potřeby pro domácí cvičení. Jeho slova potvrdil i pohled do sekce s posilovacím náčiním, kde bylo jen několik jedno ručních činek a kettlebelly různých hmotností. Že zima dává sbohem a blíží se jaro potvrzoval pohled do zaplněné uličky s vystavenými jízdními koly.

Nejvíce zákazníků z Čech bylo v obřím obchodním centru Auchan. „Rád tady nakupuji - hlavně ryby a zeleninu. Ryb mají ohromný výběr a zelenina je levnější,“ říká za chůze muž středních let a plní si druhý sáček rajčaty. Kilogram za 4,98 zlotých je při současném kurzu necelých 30 korun za kilogram.

Tento týden, se ale může situace na česko-polské hranici změnit. Uvedl to v sobotu pro polskou rozhlasovou stanici RadioZET tamní ministr zdravotnictví Adam Niedzielski: „Uvažujeme o tom. Hranice budou otevřené těm, kteří vykazují negativní výsledek testu. Podrobnější informace předložíme tento týden.,“ uvedl polský ministr zdravotnictví, s tím, že důvodem je rostoucí počet případů koronaviru v obou zemích.