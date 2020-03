„Lidé mi volají s tím, co je na tom pravdy, že se má uzavírat Dolní Radechová. Já jim musím opakovaně odpovídat, že to je nesmysl. Dnes dopoledne jsem volal na Krajskou hygienickou stanici, kde mi potvrdili, že se nic takového nechystá,“ říká rozčilený starosta Jan Michel, kterému vadí, že poplašné informace přicházejí z okolních obcí a měst.

„Volal mi třeba člověk, kterému říkali, že nemá ani chodit do práce. A já tyto informace typu jedna paní povídala musím dokola vyvracet,“ pokračuje starosta, že tyto fámy se začaly šířit minulý týden, kdy se v obci objevily první informace o pozitivních případech nákazy.

Fáma se rychle rozšířila

Včera a dnes nabraly „zaručené“ zprávy o uzavírání obce na intenzitě. „Opravdu to ale je fáma, nic takového se aktuálně nechystá,“ potvrdila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Veronika Krejčí.

Kolik případů v obci je starosta netuší - připouští ale, že jich je více než jeden nebo dva. Na sociálních sítích se objevila číslovka 14. Hygienická stanice, ale zarytě mlčí a uvádí pouze čísla na ten daný okres.

„Myslím si, že je to chyba. Alespoň starostové obcí by tu informaci měli mít. Nemusely by být přesné počty osob a už vůbec ne jmenovitě, jen informace, že u nich nějaký případ je. To by úplně stačilo,“ říká Jan Michel. „Opravdu nás to trápí – ne snad ani samotná nemoc, ale ta nevědomost – panika a strach není dobrý společník.“

Situaci se snaží uklidnit starosta

Proti stupňující se nervozitě zapojil dnes odpoledne i obecní rozhlas. „V Dolní Radechové bylo potvrzeno několik případů nákazy koronavirem. Přesný počet není možné zjistit ani na Krajské hygienické stanici Hradec Králové. Nemocní občané jsou v přísné domácí karanténě.

Podle aktuálních informací se nebude obec uzavírat. Vážení občané, nedejte na neověřené informace, které nemusí být vždy pravdivé,“ znělo v úterý opakovaně z ampliónů. Stejné hlášení bude znít i ve středu.

„Shodou okolností mi před chvílí volal jeden z nakažených a také se ptal na uzavření obce. I jeho jsem ujistil, že to není pravda. Bavil jsem se s ním o průběhu nemoci, a popsal mi, že všichni pozitivně testovaní v Dolní Radechové mají lehký průběh nemoci, na čas ztratili chuť a čich a po pár dnech nepociťují žádné příznaky.

Samozřejmě zůstávají v přísné karanténě,“ ujišťuje starosta. „Důležité je, že se Dolní Radechová uzavírat okolnímu světu nebude,“ dodává starosta.

Jiří Řezník