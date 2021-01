Šest dní po startu očkování ve Fakultní nemocnici Hradec Králové začíná s vakcinací také pět krajských nemocnic. V pátek ráno dostanou vakcínu proti koronaviru první lidé v nemocnicích v Náchodě, Jičíně, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou a Dvoře Králové nad Labem. Jako první přijdou na řadu záchranáři, kteří často vyjíždějí k nakaženým lidem přímo do jejich domovů a také zdravotníci jednotlivých nemocnic.

„Dále budeme očkovat ohrožené pacienty, praktické lékaře a ambulantní specialisty, klienty sociálních služeb a jejich zaměstnance a nakonec veřejnost. Tento postup bude v celém kraji totožný,“ představila strategii mluvčí zdravotnického holdingu Lucie Chytilová.

První dávku 975 vakcín dostala na Silvestra hradecká nemocnice. Doposud z ní oočkovali něco málo přes šest stovek lidí. „Stále očkujeme z té první dávky. V pracovních dnech dostává vakcínu zhruba 80 lidí, o víkendu ten počet opět navýšíme. Kapacitu očkovacího centra chceme v brzké době navýšit také proto, že už nám přišla další dávka,“ řekl Deníku mluvčí fakultní nemocnice Jakub Sochor. Vakcínu zatím podle něj dostali z drtivé většiny zdravotníci, očkování už má za sebou také několik vysoce rizikových pacientů.

Do kraje dorazilo dalších 3,5 tisíc vakcín

Zmíněná další dávka dorazila do kraje tento týden. Jde o zhruba tři a půl tisíce vakcín. Asi polovina zůstala v hradecké fakultní nemocnici, druhá půlka putovala do krajských nemocnic. Očkovat se v nich má osm hodin denně, pět až sedm dní v týdnu. „Od pondělí bychom měli dostávat dodávky vakcín vždy jednou týdně,“ informovala Lucie Chytilová. V každé z pěti krajských nemocnic by podle ní mělo ze začátku dostat vakcínu minimálně 200 až 250 lidí týdně.

Tempo růstu počtu naočkovaných lidí v kraji by se mělo v následujících týdnech a měsících postupně zvedat. Krajské nemocnice v Náchodě, Jičíně, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou a Dvoře Králové nad Labem by měly mít k dispozici v součtu do konce ledna asi pět tisíc vakcín. V únoru už to bude deset tisíc a v březnu minimálně patnáct tisíc. S podobnými čísly zatím kalkuluje i hradecká fakultní nemocnice.

„Celkem máme pro náš kraj na první čtvrtletí přislíbeno zhruba 62 tisíců vakcín a netrpělivě očekáváme další větší objemy vakcín, které bychom měli obdržet ke konci března,“ uvedl radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink (Koalice pro KHK).

Během března by podle kraje mohlo začít očkování širší veřejnosti, která se bude moct registrovat od února. Prioritu budou mít rizikoví lidé podle věku a zdravotního stavu. V březnu proto kraj počítá se vznikem minimálně pěti velkých očkovacích center ve všech okresních městech. „Na druhé čtvrtletí předpokládáme, že budeme mít k dispozici již sta tisíce vakcín, a bude tedy nezbytné připravit samostatná očkovací centra, neboť stávající operativně připravená pracoviště by již kapacitně nestačila,“ potvrdil hejtman Martin Červíček (ODS).

Epidemie v kraji sílí

Zatímco se očkování dostává k prvním stovkám lidí v kraji, počet aktuálně nakažených lidí onemocněním covid-19 poprvé od začátku epidemie překonal hranici devíti tisíc. Ke čtvrtečnímu dni evidovali hygienici 9197 aktivních případů v kraji.

Dosavadní rekord z konce října toto číslo překonalo o více než osm stovek. Pod obrovským tlakem jsou nemocnice, které se dostaly na samou hranici svých kapacitních možností. Vyhlídky do dalších dnů přitom nejsou vůbec dobré. Podle dat ministerstva zdravotnictví se totiž za poslední týden koronavirus šíří nejvíc z celé země ve třech okresech Královéhradeckého kraje – na Hradecku, Rychnovsku a Trutnovsku.