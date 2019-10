„Byl to neuvěřitelně milý člověk," vzpomíná na Karla Gotta Lada Klokočníková z Českého rozhlasu Hradec Králové.

Klicperovo divadlo v Hradci Králové bylo svědkem vyhlášení výsledků 12. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku. Absolutním vítězem se stal zpěvák Karel Gott. | Foto: DENÍK/David Taneček

Její vzpomínky míří do roku 2008, kdy Karel Gott zvítězil hlasováním posluchačů Českého rozhlasu v celostátní anketě Šarmantní osobnost roku. A na Ladě Klokočníkové, která zhruba před třiceti lety anketu vymyslela a přivedla do života, bylo, aby Mistra pozvala na finálový večer do hradeckého Klicperova divadla. „Byla jsem tenkrát přesvědčená, že mě čeká dlouhé vyjednávání s různými lidmi z jeho týmu, ale skutečnost byla velmi jednoduchá. Dostala jsem na něj telefonní číslo, on se podíval do diáře a řekl - přijedu, a rád," říká i po jedenácti letech s úsměvem Lada Klokočníková.