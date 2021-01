Po druhé hodině odpoledne pod sousedním areálem Marta II řidiči zaparkují už jen se štěstím a živo je i v dolních částech svahů. Dopočítat se návštěvníků snad ani nejde, jsou rozeseti všude, ať malí, tak velcí sviští dolů hlavně na "pekáčích" a sáňkách a některé děti i po skluzavce. Uhlídat, aby se netvořily hloučky, je za takových podmínek nad možnosti lyžařských areálů. Ostatně na to upozorňovali jejich provozovatelé už v předchozích dnech.

Rodiče prostě chtěli dopřát svým dětem, aby se vyřádily na čerstvém vzduchu na sněhu i při současných omezeních. "Ještě když bylo otevřeno, byli jsme tady na lyžovačce. Dneska jsme se sem přijeli jen tak trošku vyvětrat," říká návštěvník z Hradce Králové, který sem dorazil užít si sněhových radovánek s manželkou a dvěma dětmi. "Deštné jsme si zvolili, protože tady mám chalupu, jezdím sem už odmalička," vysvětluje.

Výlet z Chocně do Deštného si udělala i Monika Fišerová s rodinou. "Minulý týden jsme byli v Jeseníkách a tento víkend jsme jeli do Deštného. Líbí se nám tu sněhové podmínky. Samozřejmě je nám líto, že vleky nejezdí, máme rádi lyžování, ale co se dá dělat," povzdechla si.

Kdejaký kopec lidé sjížděli a zase vyšlapávali také v jiných střediscích i mimo ně v podhůří. A oddávali se i jiným zimním zábavám, třeba snowkitingu kousek nad Bartošovicemi. Ledovou lázeň si pak rozhodli dopřát dokonce při pětistupňovém mrazu v jednom z rokytnických rybníčků otužilci.

Na své si pak v Deštném a v Říčkách a jejich okolí přišli rovněž běžkaři, rolbaři tu pro ně před víkendem upravili desítky kilometrů bílých stop. A výborné podmínky panovaly také na největším osvětleném běžkařském okruhu v zemi, v Orlickém Záhoří, kam se vypravili manželé Michal a Markéta Novákovi z Vysokého Mýta. Také jim lyžování chybí, ale jak říkají, jsou jiné alternativy, které se snaží využít, třeba i běžky.

"Učím se na skatech, jsem na nich teprve podruhé a tady je to úplně ideální, je tu rovinka. Do kopce bych umřel," pronesl s nadsázkou Michal Novák. Za sebou měl čtyři kilometry po okruhu, další dva ho ještě čekaly. "Rozhodně sem s dětmi pojedeme na večer, je to tu skvělé. Ani tu není moc lidí, čekal jsme jich víc. Ráno v devět jsem měl zprávu, že z Masaryčky se nedá nikde zaparkovat. Udělali jsme dobře, že jsme jeli právě sem," pochvaloval si.

Policie, která se pohybovala u Šerlichu, přitom na twitteru upozorňovala návštěvníky přijíždějící do Deštného, že kapacity parkovišť jsou plné.

"V sobotu i v neděli byl zvýšený zájem turistů a parkoviště byla poměrně rychle zaplněná. V sobotu i v neděli došlo k uzavírce nahoru od Deštného na Šerlich. Jinak žádné komplikace nebyly, policisté tam regulovali dopravu podle toho, jak bylo zrovna potřeba," uvedla policejní mluvčí Lucie Konečná s tím, že situace byla o něco lepší než v minulých týdnech.