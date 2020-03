Ovečku a skákajícího vlka s vyceněnými zuby má na svém obecním znaku i vlajce Kounov v Orlických horách. Když zastupitelé obce jejich podobu schvalovali, netušili, jak brzy se tento pro ně historický obrázek znovu stane skutečností. Právě v kounovské části Šedivinách totiž vlci řádili naposledy, ve stádu ovcí - za bílého dne a přímo ve vesnici. Jde o první novodobý potvrzený případ útoku vlků v Orlických horách.

"Stalo se to v neděli. V 10 hodin dopoledne jsem se byl na ovce kouknout a byly v pořádku. Ve 14 hodin jsem tady našel dvě zakousnuté a rozprášené po okolí," ukazuje farmář Pavel Mach na náhon na jedné z pastvin. Právě sem vlci ovce od stáda zahnali a zardousili, jednu z nich potom roztrhali.

Pohyb vlků v okolí přitom už před pár dny zaznamenali myslivci. Elektrické ohradníky pro tyto šelmy žádnou překážkou nejsou. "Buď je podlezou nebo přeskočí. A útoky se budou opakovat pořád. Vlci přibývají, jak ukazují statistiky. Mám rozjednané vysoké ohrady, počítal jsem, že je budu stavět dál od baráku. Už dva roky se vlci pohybují po hřebeni. Ale čekal jsem, že budou lovit blíže u hřebene u lesa a ne tady ve vesnici za domem," říká chovatel.

Vlci tu žili už před staletími, jak napovídají místní názvy, jako Vlčí hora. Teď sem tyto chráněné šelmy po dlouhé době opět pronikají, ovšem své přirozené plachosti pozbyly.

Napadnout ovce je snadnější než lovit srnky

"Vůbec se nebojí, kdyby se vlci báli, útočili by v noci a ne za bílého dne. A než aby honili po hřebeni honili srnky, útočí na pomalé tlusté ovečky. Za ovečku mi stát proplatí 6 tisíc korun. Kdyby mi ale vlk nezakousl ovci, mohla mi dát dvě jehňata, které bych prodal. Mám tady 50 jehnic a v druhém stádu je 150 kusů ovcí, jsou mezi nimi těhotné, tam by to bylo výrazně horší. Kdyby tam vlk dvě zakousl, dalších deset třeba potratí," podotýká Pavel Mach.

Na ohrazení části jeho pastvin bude třeba 15 kilometrů vysokého plotu. Není sice stoprocentní ochranou, ale tato překážka prý může některé vlky odradit, aby si něco "k snědku" hledali jinde. Postavit ho však potrvá rok. Co se stane do té doby? "Mně by stačilo, když vlk bude dělat škodu, aby bylo možné po něm alespoň vystřelit, abych ho zahnal," tvrdí Pavel Mach.

Farmář má strach o děti

Strachuje se přitom nejen o zvířata. "Slyšel jsem o případu z Polska, kde vlk pokousal dvě děti. Sám mám tři dcery ve věku 9, 10 a 12 let a soused má také děti, ještě chodí do školky. Nejde tak o ty peníze, ovce i plot mi stát zaplatí, ale najednou je všechno jiné. Člověk přijde a na pastvě se bude válet třicet potrhaných ovcí a člověk musí rozhodnout, kterou zabít a kterou léčit. A mám poslat holky kouknout se na ovce? Nekousne je vlk také? Zvažuji, že chov zruším a přejdu na krávy. Budu jich teď pár kupovat, ale přemýšlím, jestli je vůbec budu chtít připouštět, aby mi vlci nepotrhali telátka," dodává.

Podle krajinného ekologa ze Správy Chráněné krajinné oblasti Orlické hory Rudolfa Remeše to zatím vypadá na ojedinělou záležitost v oblasti:"Spíš útočil menší počet vlků, protože útok nebyl nijak masívní. Není to úplně doklad šíření, spíš je to doklad o tom, že vlci migrují a cestou hledají potravu. Známkou toho, že by se tu usadili, by byly opakované útoky v území o rozsahu třeba 220 kilometrů a stržená zvěř v lese. Ale o tom žádné poznatky v tomto směru nemáme."

Už se to týká i nás. Pomoci by měli politici

Chystají se však další setkání na téma výskytu vlků v krajině a ochrany domácích zvířat před nimi.

"Nejspíš už 20. března bychom měli na Deštném pořádat přednáškové setkání ohledně vlků. Před rokem jsme na jejich příchod do oblasti upozorňovali a teď je tu máme. Chceme vyvíjet tlak na politiky, aby s problémem něco dělali, už se nás to týká," upozorňuje vedoucí deštenského muzea a zakladatel skanzenu středověké vesnice Vila Nova Uhřínov Bohumír Dragoun.