Kolem půl sedmé ráno dělníci ještě odstraňovali ochranné sloupky na sjezdech z kruhového objezdu, přesto už v tu dobu si několik lidí cestu na parkoviště u zbrusu nového hypermarketu našlo. „Nechali jsme auto u vedlejšího marketu, pak sem přejedu,“ popsal Pavel Soldát, který si s manželkou otevření nového obchodu nenechal ujít. O čtvrt hodiny později se parkoviště začalo plnit. „Jezdím tudy do práce, jen jsem si o půl hodiny přivstal, abych se podíval. Jsem tady jen na čumendu,“ usmál se šestatřicetiletý Kamil.

Obří betonovou budovu v Turnově nahradí nové byty. Supermarket otevře v únoru

Otevření předcházely zdravice regionálních ředitelů společnosti, které čekající odměňovali potleskem. „Ale už by nás tam mohli pustit,“ zahudrovala si starší žena. A pak to přišlo. Asi minutu před sedmou hodinou pozvali zástupci obchodu první zákazníky turnovského Kauflandu dovnitř. Desítky lidí, převážně seniorů, se vcelku spořádaně vydaly dovnitř. „Čekal jsem to horší, když před lety otevíral sousední Lidl, bylo lidí víc,“ zhodnotil situaci další z premiérových zákazníků Miroslav Zajíc.

Vysoká cena zeleniny

Lidé v první vlně nakupujících si pochvalovali nové značky a zboží, které Kaufland oproti dvěma dalším marketům ve městě nabízí. „Jen mě trochu zaskočila cena zeleniny. Dát za salátovou okurku 45 korun, to je moc. Před pár dny jsem si jednu koupila vedle o deset korun levněji a ještě jsem o tom dost přemýšlela,“ podivila se paní Marie. I tak se během půl hodiny tvořily u kas delší fronty, zaměstnanci obchodu otevírali další a další.

Vysoká cena zeleniny v nově otevřeném Kauflandu v Turnově.Zdroj: Deník/Jan Sedlák

„Dva markety na velikost města Turnova byly málo. Zvláště před víkendem byly oba stávající až nesmyslně plné. Otevření nového nakupující více rozprostře,“ poznamenal starosta města Tomáš Hocke. Otevření nového Kauflandu předcházelo darování milionu korun na komunitní projekty. Symbolický šek Hocke převzal v úterý při představení prodejny pozvaným hostům, dodavatelům a novinářům. V projektu Milion pro Turnov během následujících tří let investuje společnost peníze do podpory komunitních projektů, organizací a spolků působících v tomto regionu.

Stromy i fotovoltaická elektrárna

Společnost Kaufland při výstavbě svého nejmenšího hypermarketu v Česku vyšla vstříc požadavkům města. Navíc tak v areálu nechala vysázet stromy, šedá stěna směrem do ulice Sobotecká, jež se má stát rezidenční čtvrtí, obroste popínavými rostlinami. Celkem 141. prodejna společnosti v republice bude co nejvíce energeticky soběstačná. V brzké době na její střeše vyroste fotovoltaická elektrárna, která má pokrývat významnou část energie potřebné pro chod marketu. Parkoviště nabízí 172 míst, včetně sedmi stání pro osoby s handicapem a sedmi pro rodiče s dětmi nebo čtyř nabíjecích stanic pro elektromobily.

„Prodejna v Turnově nabídne široký sortiment pod jednou střechou a za příznivé ceny, příjemné nakupování podle nejnovějších trendů a množství výrobků od nejlepších místních dodavatelů,“ sdělila mluvčí společnosti Renata Maierl.

Podívejte se na video z otevření nového Kauflandu pro VIP hosty z úterý 21. února:

Zdroj: Sedlák Jan

Prodejní plocha má rozlohu 2495 metrů čtverečních, nakupování usnadní a urychlí technologie K-Scan. „Díky ní si zákazníci mohou zboží sami naskenovat scannerem nebo mobilním telefonem, vložit do tašky a poté už jen zaplatit u některé ze dvou speciálních K-Scan pokladen,“ vysvětlila Renata Maierl. Kromě nich je k dispozici ale také dalších pět samoobslužných a osm klasických pokladen, včetně dvou snížených pro lidi s handicapem.

U obslužných pultů nakupující naleznou výběr čerstvých lahůdek, sýrů, uzenin i masa, včetně toho z vlastního masozávodu. Úsek pečiva disponuje navíc ohřevnou vitrínou s grilovanými kuřaty. Kaufland v Turnově nabídne stovky produktů od mnoha dodavatelů, včetně těch regionálních, a to od mléčných i masných výrobků přes ovoce a zeleninu až po například řemeslná piva.

Nová prodejna zákazníkům nabídne ještě vinotéku, trafiku, pizzerii a dva bankomaty. Součástí budovy jsou i toalety se samostatnou místností s přebalovacím pultem. Nechybí hygienické stanice, automat na kávu či boxy na tříděný odpad.