Je dobojováno. Majoritním akcionářem hokejového Dynama se stane Petr Dědek, při úterním jednání to posvětili zastupitelé. Úloha města v hokejovém klubu ale nekončí, Pardubice stále zůstávají významným minoritním akcionářem. Dědkova společnost HokejPce 2020 navýší základní kapitál klubu o 12 milionů korun a získá tak 52,32 procent akcií, městu zůstane 45,87 procent.

Těžká písemka

„Byla to jedna z nejtěžších písemek, kterou jsem kdy psal. Je to hodně komplikované, ale to je pochopitelné, jelikož se jedná o městskou firmu a jeden z nejstarších klubů v České republice,“ popsal před začátkem zastupitelstva Dědek jednání, která vedla k dohodě.

Na smlouvě ale nenechali zastupitelé ve více než dvouhodinové diskuzi nit suchou. Některým z nich přišla nevyvážená a nevýhodná pro město. „Žil jsem v domnění, že cílem je najít soukromého vlastníka, protože provozování profi sportovního klubu nepatří mezi veřejné funkce města. Dlouhodobě se problému hokeje ale nezbavujeme,“ oznámil zastupitel Karel Haas (ODS).

„Jako minoritní vlastník budeme do hokeje dávat mnohem více prostředků než do této chvíle,“ pokračoval Haas a upozornil, že město se upisuje k tomu, že každoročně vloží do hokeje 35 milionů korun. Za 15 let, na které se dohoda podepíše, tak Pardubice do hokeje pošlou více než půl miliardy korun. Smlouva navíc počítá s desetiletou opcí.

Na jednání se dostavil i Dědek, který na námitky hned reagoval. „Město má tu výhodu, že má předem jasně stanoveno, jaké peníze bude platit. My strop nemáme, když se nám nebude dařit, budeme do toho muset vložit daleko víc peněz. Město dá ročně nějaké peníze na mládež a vše ostatní je na nás, nebudeme chodit za městem, aby dosypalo další peníze, jako tomu bylo dosud,“ vysvětlil Dědek, který chce v Pardubicích oprášit značku Dynamo.

Rozvoj mládeže

„Chceme, aby klub fungoval lépe než doteď. Zaměříme se na odchovance, budeme se více starat o rozvoj mládežnického hokeje a věřím, že s tím přijdou i výsledky A mužstva a že celé Pardubice zase začnou žít hokejem,“ dodal Dědek.

Podle některých zastupitelů má ale na město příliš vysoké nároky. „Mám pocit, že když byli ve hře dva hráči, tak nám pan Dědek jako ptáčkovi, kterého lapají a pěkně mu zpívají, sliboval, jak chce vyvážený partnerský vztah. Nyní po nás vyžaduje dramatické závazky v investiční části,“ poukázal náměstek Jakub Rychtecký (ČSSD) na podmínku, která město zavazuje do roku 2025 postavit u multifunkční arény třetí ledovou plochu.

Přesto v úterý zvedlo pro uzavření smlouvy ruku 24 zastupitelů, 6 bylo proti, 1 se zdržel a 4 nehlasovali. Konkrétní termín podpisu smlouvy ale zatím není znám.

Podíly v Dynamu



HokejPce 2020 – 52,32 %

město Pardubice – 45,87 %

Petr Čáslava – 0,85 %

Dušan Salfický – 0,85 %

HC Pardubice – 0,11 %