Loňský výstav pivovaru byl na úrovni roku 2020. "Vzhledem ke covidové situaci to bereme jako slušný výsledek a obhájení pozic. Podporovali jsme naše hospodské, aby těžkou dobu přežili, a vyplatilo se nám to," řekl Kaluža. Připomněl, že kvůli covidovým restrikcím byly restaurace prvních pět měsíců loňského roku zcela zavřené a na podzim do restaurací nemohli neočkovaní.