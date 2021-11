Po stopách Erbena se návštěvníci Miletína brzy vydají po nové silnici

Okolo lesa pole lán. A taky malebné městečko Miletín, které se rozléhá v Podkrkonoší jen pár kilometrů mezi Hořicemi a Lázněmi Bělohrad. Právě v této krajině se před 210 lety narodil jeden z nejvýznamnějších českých pohádkářů, básníků a obrozenců Karel Jaromír Erben. Po jeho stopách se do Miletína každý rok vypraví stovky turistů, ale i místních, kteří ke slavnému rodákovi dodnes vzhlíží. Život v městečku ale není vždy tak pohádkový. V prioritách krajských investic se Miletínu dlouhá léta nedařilo uspět. To by se ale brzy mohlo změnit.

Naučná stezka K. J. Erbena provede návštěvníky městečka v Podkrkonoší krajinou, která inspirovala slavné balady ve sbírce Kytice. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

"Jsem nesmírně rád, že vše, co bylo ještě na začátku letošního roku velkým problémem, je nyní na dobré cestě," říká starosta města Miroslav Nosek. Říká se, že miletínská krajina, povídačky a události inspirovaly Erbena při psaní jeho jediné básnické sbírky a nejslavnějšího díla, Kytice. Právě na ní staví Miletín naučnou stezku, která po dvou okruzích provádí návštěvníky po významných zastaveních tematicky vztažených k Erbenově životu. Procházka začíná v jeho rodném domě, který se nenápadně schovává mezi staveními nedaleko náměstí. V něm se Karel Jaromír 7. listopadu 1811 narodil jako jedno z dvojčat, prožil zde dětství poznamenané rodinnými neštěstími a smrtí sourozenců a tady také získal svou vášeň pro sbírání pověstí, povídaček a pohádek. Tajemná krajina Podkrkonoší se později promítla do jeho balad. Dnešní stezka tak zavádí turisty na místa, která připomínají notoricky známá místa z Vodníka, Zlatého kolovratu nebo Dceřiny kletby. Vánoční stromy se i letos rozzáří na Jičínsku bez velké pompy Hned na prvním kilometru stezky vítá kolemjdoucí zlověstná dřevěná socha Polednice. Ta se spolu s celou stezkou v příštím roce dočká opravy. "Na jaře instalujeme nové lavičky a zastavení, které se bude věnovat Erbenovým pohádkám. To uvítají zejména děti i jejich rodiče. Přes zimu čeká rekonstrukce sochu Pána na koni a na jaře právě Polednici," předestírá Nosek. Letos se Miletínu povedlo vybudovat lesní cestu, takže lidé, kteří se po stezce vypraví, nemusí velkou část cesty absolvovat po silnici a jejich procházka je hezčí a hlavně bezpečnější. Do dvou let nová silnice Největší bolístkou Miletína ale zůstává příjezdová cesta směrem od Bělohradu. Komenského ulice už třicet let připomíná jízdu po tankodromu, dlouho se ale Miletínu nedařilo její opravu prosadit u vedení Královéhradeckého kraje. „O celkovou rekonstrukci žádáme od roku 1991,“ posteskl si Nosek ještě letos v lednu. Po deseti měsících se ale zdá, že se konečně podařilo najít schůdné řešení pro všechny. "V květnu se sešly všechny zainteresované strany a s konečnou platností bylo dohodnuto řešení. Projekt je hotový, stavební povolení před vydáním, peníze připravené a opravě tak nic nebrání," raduje se starosta. Za rok ve výběrovém řízení nejdou zhotovitele, na jaře 2023 zrekonstruují infrastrukturu a na podzim téhož roku položí asfalt. Cukrářskou tradici Erbenů udržíme, věří výrobce Miletínských modlitbiček Nové auto pro hasiče Dlouhou dobu také Miletínské trápily podmínky pro jejich dobrovolné hasiče. Místní sbor je velmi aktivní, vyjíždí k zásahům po celém Novopacku a Hořicku. "Naši kluci jsou velice aktivní, působí jako JPO a jsou významnou složkou Zásahového systému. Myslím si ale, že aby hasiči byli něco platní, musí ve zdraví dorazit na místo zásahu a zase se z něho ve zdraví vrátit. Což je s přihlédnutím k technickému stavu dosluhujícího vozidla obtížné," uvedl Nosek. Na ministerstvu vnitra museli o dotaci na nové hasičské auto žádat několikrát, letos se to ale napočtvrté konečně podařilo. Život v kraji zlatých pokladů v lesích, polednic mezi poli a vodníku na topolech podél skal tak bude zase o něco lepší. "Máme tu, na co si vzpomeneme. Některá větší města jsou na tom s vybaveností mnohem hůř. I za kulturou se tu můžeme vypravit, třeba na Divadelní Erbenovy dny. Není divu, že i on to tu považoval za svůj domov," pochvaluje si Marie, rodačka z Miletína a hrdá fanynka Karla Jaromíra Erbena.