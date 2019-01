Liberecký kraj - Počasí jako na horské dráze. Sluníčko střídá déšť. Zatímco pro houbaře ideální, zemědělci si rvou vlasy.

Zatímco jih země sužuj sucha, na severu Čech je situace opačná. Zemědělci s nadějí vyhlížejí k nebi i předpovědi meteorologů. Mokré a ležící obilí se špatně sklízí, ale musí se dosoušet a ztrácí tak na kvalitě. Zmáčená půda zase brání technice, aby vůbec mohla vjet do polí. To se podle Jiřího Teplého z Agrární komory se týká především Českolipska. Tamní zemědělské družstvo Brniště patří s 2700 hektary k největším pěstitelům v kraji.

POMRZLO OVOCE I ŘEPKA

Letošní výkyvy počasí si už vybraly svou daň na úrodě ovoce, z obilovin a krmných směsí pak především na řepce. „Z 250 hektarů pomrzlo víc jak 180,“ potvrdil Pavel Sejkora.

Do polí se v těchto dnech chystají i v dalších částech kraje. Na Liberecku pak hlavně v okolí Českého Dubu a Sychrova. Na jižních svazích okresu je osázeno zhruba 10 hektarů, 8 z toho tvoří obilí. „Ozimé pšenice, oves, žito,“ vypočítává Jiří Teplý z Agrární komory. Většinu z toho, víc jak 70 procent tvoří krmné obiloviny, zbytek pak do potravinářství. „Velkým odběratelem je zemědělské družstvo Sychrov, kam se dodávají směsi pro živočišnou výrobu, takže odběr je zajištěn,“ dodal Jiří Teplý.

V kraji zůstane z velké části i potravinářská pšenice. Hlavními odběrateli jsou mlýny v Raspenavě a ve Svijanském Újezdu. Nepříznivé počasí a nízké výnosy by se mohly příznivě odrazit na výkupních cenách. „Nebude to ale žádná sláva, předběžně tak kolem pěti procent,“ odhaduje Jiří Teplý. I tak je to ale pro zemědělce na severu Čech příznivá zpráva. „Zatímco náklady na osivo nebo hnojiva rok od roku rostou, výkupní ceny obilí klesají,“ dodává agronom Pavel Sejkora.