Transport holandského turisty v podvěsu vrtulníku, pomoc horolezci, který si po pádu vykloubil rameno, či kolaps polského turisty a jeho transport ve vakuové matraci. I takový byl minulý týden v Adršpašských skalách. Je to snad signál, že se pro návštěvníky stávají nebezpečnou lokalitou? To určitě ne, je nutno podotknout, že zdravotní komplikace si návštěvníci vesměs zaviní sami, když buď přecení svou kondici nebo podcení náročnost okruhu.

„V několika málo dnech to jsou v součtu už tři zásahy při záchraně osob v těžko přístupném terénu,“ potvrdila mluvčí HZS KHK Martina Götzová poté, co v neděli zdravotníci, hasiči, policisté a Skalní záchranná služba zasahovali v rozmezí jedné hodiny hned u dvou případů. Nejprve byl ve 14.30 vyhlášen poplach kvůli zranění horolezce, ke kterému mělo dojít u skalního útvaru Starosta. V doprovodu a po základním ošetření vykloubeného ramene se ale byl schopen dostat naproti složkám IZS skalami ke Krakonošovu pianu.

O něco náročnější, zejména kvůli následnému transportu, byl zásah u druhého pacienta. Ve 14.36 bylo na tísňovou linku ohlášeno zhoršení zdravotního stavu u osoby, která se nacházela shodou okolností velmi blízko místa prvního zásahu. Polský turista zkolaboval a záchranáři ho ve vakuové matraci snesli na místo, kam se dostala zásahová technika i se sanitkou.

Body záchrany najdou turisté na území celého Královéhradeckého kraje. Ten je specifický přítomností skalních měst, což jsou oblasti orientačně velice náročné a jejich terén je pro provedení záchranných prací obtížný. I z toho důvodu přistoupil hasičský záchranný sbor ve spolupráci se Skalní záchrannou službou k pokrytí území CHKO Broumovsko sítí bodů záchrany komplexněji než v jiných lokalitách ČR. Nejhustší síť pokrývá území CHKO Broumovsko (181 bodů) a území Krkonošského národního parku (141 bodů na území KHK)

Podle koordinátorky cestovního ruchu Kateřiny Menšíkové postihují zdravotní problémy zejména lidi starší generace. „Určitě bych netvrdila, že je prohlídkový okruh nenáročný. Člověk s dobrou kondičkou ho projde v pohodě, ale pro jiného to může být náročný výkon. Chceme připravit nové informační materiály, které by ještě lépe charakterizovaly části okruhu, aby si turisté udělali představu o náročnosti trasy,“ říká Kateřina Menšíková.

Jak na procházku

Adršpach je stále oblíbeným cílem polských turistů. Někteří vyrážejí do skalního města ustrojeni tak, jako by šli na procházku do města. Podle velitele SDH Adršpach Josefa Thurika se ale i tato stránka zlepšila. „Právě v sobotu jsme zasahovali u polského turisty, který zkolaboval a ten měl odpovídající obuv na vycházku do skalního terénu,“ potvrzuje, že se výbava polských turistů se zlepšila. „Není to už jako v těch počátcích, kdy návštěvnice z Polska přijížděly v lodičkách. Neříkám, že to občas ještě není vidět, ale už jen výjimečně,“ hodnotí Josef Thurik, který odhaduje, že 60 až 80 % zásahů místních hasičů se odehrává právě při pomoci ve skalách. „Nejsou to jen zranění nebo zdravotní problémy turistů. Letos jsme měli už nejméně tři zásahy, které se týkaly hledání zbloudilých. Jedná se třeba o děti – v nestřeženém okamžiku podlezou zábradlí a za chvíli se zamotají ve skalním labyrintu a nevědí, kde jsou,“ dodává Thurik.

V náročném terénu, kde nejsou vzácné problémy s telefonním signálem, jsou velkým pomocníkem pro orientaci body záchrany. „Je to velké ulehčení pro zasahující jednotky, které na základě udané polohy vědí, kam mají jít,“ říká velitel hasičů. Takzvané traumabody, které jsou důležité pro přesnou lokalizaci osob v případě nutnosti provedení záchrany, se naučili používat i turisté ze zahraničí. „V případě, že se lidé dostanou v těžko přístupném terénu do situace, že budou potřebovat pomoc záchranných složek, je důležité setrvat na smluveném kontaktním místě a nikam nechodit. Pro tyto účely jsou ideální právě body záchrany. Každý z nich má svůj unikátní kód a pracovníci operačního střediska znají jejich přesné souřadnice,“ popisuje význam bodů záchrany Martina Götzová.

V souvislosti s nadcházející letní sezonou připomínáme a doporučujeme pár základních pravidel bezpečného pohybu po skalních městech.



- Turisté by měli být na cesty po skalních městech náležitě vybaveni (oblečení, odpovídající obuv), měli by s sebou mít dostatek tekutin a jídla, protože náročný terén může rychle vyčerpávat fyzické síly.



- Do výbavy patří i nabitý telefon, nejlépe s nainstalovanou aplikací Záchranka.



- Po cestě by si měli návštěvníci všímat nejen klasického turistického značení, ale také cedulek s body záchrany.